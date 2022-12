Τουρκία: Έκρηξη με τραυματίες στο Ντιγιάρμπακιρ – Για «τρομοκρατικό χτύπημα» μιλούν οι Αρχές

Έκρηξη με τραυματίες σημειώθηκε στο Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας πολίτης και οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση κατά τη διέλευση του οχήματος της σαΐτας που μετέφερε τα ΜΑΤ στο Ντιγιάρμπακιρ.

Κατά τη διέλευση του υπηρεσιακού οχήματος που μετέφερε αστυνομικούς, όχημα που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου πυροδοτήθηκε.

Στην ανακοίνωση που έγινε από το γραφείο του νομάρχη αναφέρθηκε ότι τρομοκρατική επίθεση πραγματοποιήθηκε με ανατίναξη αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου κατά τη διάρκεια της διέλευσης του μίνι λεωφορείου των ΜΑΤ γύρω στις 05:10.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι δύο άτομα κρατούνται και πιστεύεται ότι συνδέονται με την έκρηξη.

1/ #Turkey

A bomb exploded in a police car in southeastern Turkey

A car bomb was left on the side of the road in the village of Diyarbakir. The car exploded when the security services were passing by. pic.twitter.com/fMgQbKOG0W

— David Kime (@CyberRealms1) December 16, 2022