ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Θάνατος, στάχτη και αποκαΐδια, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «ΒΙΟΛΝΤΑ», στα Τρίκαλα.

ΕΚΤΑΚΤΟ - Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
26 Ιαν. 2026 16:11
Pelop News

Η σορός γυναίκας η οποία μέχρι τώρα αγνοούταν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Δευτέρας 26/01/2026.

ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα

Οπως εχει γίνει γνωστό είναι για την πέμπτη εργαζόμενη που συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των αγνοουμένων, όταν μετά από έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο, σήμερα τα ξημερώματα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως άλλες τέσσερις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στον χώρο της επιχείρησης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση της εταιρείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει συγκλονισμένη από το μέγεθος της καταστροφής.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ συμπληρώνεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου συνεχίζονται, ενώ το επίσημο πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη πυρκαγιά.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
16:12 Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
16:11 ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
16:00 Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
16:00 Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;
15:48 Ανιψιά Μαρίν Λεπέν: «Ατυχή συμβάντα» οι φόνοι στη Μινεάπολη
15:36 Ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη
15:24 Πόσο ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν τις Αστικές συγκοινωνίες χωρίς εισιτήριο
15:12 Νέες συστάσεις για την κακοκαιρία, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
15:10 Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες
15:08 Laser 4ης Γενιάς: Τι Είναι και Ποιες οι Διαφορές του με τις Άλλες Μεθόδους
15:00 Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
14:57 ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
14:53 Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
14:49 Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές
14:46 Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά
14:42 Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
14:37 Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
14:29 Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»
14:22 Τελική έγκριση από την ΕΕ για απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027 – Αντιδράσεις από Ουγγαρία και Σλοβακία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ