ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Η σορός γυναίκας η οποία μέχρι τώρα αγνοούταν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το μεσημέρι της Δευτέρας 26/01/2026.

ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα

Οπως εχει γίνει γνωστό είναι για την πέμπτη εργαζόμενη που συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των αγνοουμένων, όταν μετά από έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά στο εργοστάσιο, σήμερα τα ξημερώματα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως άλλες τέσσερις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές μέσα στον χώρο της επιχείρησης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, η διοίκηση της εταιρείας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει συγκλονισμένη από το μέγεθος της καταστροφής.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ συμπληρώνεται: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Οι έρευνες στον χώρο του εργοστασίου συνεχίζονται, ενώ το επίσημο πόρισμα αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη πυρκαγιά.

