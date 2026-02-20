Εκτέλεση Καισαριανής: Σήμερα η συνάντηση του ελληνικού κλιμακιού με τον συλλέκτη των φωτογραφικών ντοκουμέντων

Το ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού θα βρεθεί στη Γάνδη, σήμερα Παρασκευή 20/01/2026, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κάτοχο της σπάνιας συλλογής των φωτογραφιών με τους 200 κομμουνιστές και τις τελευταίες στιγμές τους πριν από την εκτέλεσή τους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Φωτογραφικά ντοκουμέντα της σύγχρονης ιστορίας που προκαλούν ρίγη συγκίνησης.

Από την πρώτη στιγμή που αρχικά ανέβηκαν σε δημοπρασία και τελικά αποσύρθηκαν λόγω του τεράστιου ιστορικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, υπήρξαν παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος.

Η μελέτη των φωτογραφιών από τους ειδικούς απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, νομική τεκμηρίωση και αρχίζει με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού, και της νομιμότητας της προέλευσής του.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πήγαιναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείο της χώρας.

