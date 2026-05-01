Έκθεση-σοκ για το κλίμα: Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα της νέας έκθεσης για την κατάσταση του κλίματος στην Ευρώπη το 2025, που εκπόνησαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, καταγράφοντας εκτεταμένα κύματα καύσωνα, απώλεια πάγων και σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

95% της Ευρώπης με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2025 σχεδόν το 95% της Ευρώπης βίωσε θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η ήπειρος θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη στον πλανήτη.

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Ευρώπη καταγράφει ρυθμό θέρμανσης διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη να πλήττονται περισσότερο.

Ακραία κύματα καύσωνα από τη Μεσόγειο έως την Αρκτική

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ακραία θερμικά επεισόδια:

Στη Νότια και Ανατολική Ισπανία καταγράφηκαν έως και 50 επιπλέον ημέρες καύσωνα

Στην Ελλάδα, το 85% του πληθυσμού επηρεάστηκε από θερμοκρασίες κοντά ή άνω των 40°C, με μέγιστη τιμή 44°C

Στην υποαρκτική ζώνη (Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία) σημειώθηκε καύσωνας διάρκειας τριών εβδομάδων, με θερμοκρασίες έως 34,9°C

Παράλληλα, οι νυχτερινές θερμοκρασίες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, εντείνοντας τη θερμική καταπόνηση.

Ραγδαία απώλεια χιονιού και πάγου

Η έκθεση καταγράφει σημαντική μείωση της χιονοκάλυψης και των παγετώνων:

Τον Μάρτιο του 2025, η έκταση χιονιού ήταν μειωμένη κατά 31% (1,32 εκατ. τετρ. χλμ. κάτω από τον μέσο όρο)

Οι παγετώνες σε όλη την Ευρώπη έχασαν μάζα, με την Ισλανδία να καταγράφει από τις μεγαλύτερες απώλειες

Η Γροιλανδία έχασε 139 δισ. τόνους πάγου

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει άμεσα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών για εκατομμύρια ανθρώπους.

Θερμότερες θάλασσες και απειλή για τη βιοποικιλότητα

Το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ θερμοκρασίας επιφάνειας θάλασσας στην Ευρώπη, με:

Θαλάσσιους καύσωνες στο 86% των ευρωπαϊκών θαλασσών

Το 36% να βιώνει ακραίες συνθήκες

Η Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται στο επίκεντρο, με συνεχόμενα επεισόδια θερμικής επιβάρυνσης τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποχώρηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας, τα οποία έχουν ήδη μειωθεί κατά 34% τα τελευταία 50 χρόνια και ενδέχεται να χάσουν έως και το 75% της έκτασής τους έως το 2050.

Πυρκαγιές, ξηρασία και πίεση στους υδάτινους πόρους

Η έκθεση αναδεικνύει και τις επιπτώσεις στη χερσαία φύση:

Ρεκόρ καμένων εκτάσεων με πάνω από 1 εκατ. εκτάρια

Έντονη περίοδος πυρκαγιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα

70% των ποταμών με ροές κάτω του μέσου όρου

Σημαντική πτώση στάθμης λιμνών, όπως η Λίμνη Πρέσπα

Παράλληλα, οι καταιγίδες και πλημμύρες επηρέασαν χιλιάδες πολίτες, αν και ήταν λιγότερο εκτεταμένες σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Ανανεώσιμες πηγές: Μια θετική εξέλιξη

Μέσα σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο, καταγράφεται και μια θετική τάση:

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν σχεδόν το 50% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη

Η ηλιακή ενέργεια σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής με 12,5%

Προειδοποίηση για το μέλλον και πιθανό Ελ Νίνιο

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, Σελέστε Σάουλο, προειδοποίησε για πιθανή επιστροφή του φαινομένου Ελ Νίνιο το 2026, το οποίο θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μια ήπειρος στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης

Τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της κλιματικής αλλαγής, με ολοένα και πιο έντονες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πρόκληση πλέον δεν αφορά μόνο την καταγραφή των επιπτώσεων, αλλά την επιτάχυνση των πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού, πριν οι αλλαγές καταστούν μη αναστρέψιμες.

