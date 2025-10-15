Εκτίμηση Δρυμιώτη για Τσίπρα: Το 12% είναι το «ταβάνι» του, τι είπε για Σαμάρα

Ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, δίνει ποσοστά στα πιθανά κόμμα από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Εκτίμηση Δρυμιώτη για Τσίπρα: Το 12% είναι το «ταβάνι» του, τι είπε για Σαμάρα
15 Οκτ. 2025 10:57
Pelop News

Ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Εάν έρθει ξανά με τους ίδιους, έφυγε κάτω από 17%, θα πάρει λιγότερο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, 12% είναι το “ταβάνι” του Αλέξη Τσίπρα. Ένας άνθρωπος που πήρε 31%, έχασε έξι φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει δύο χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος, κλητήρας;»,

Ο κ. Δρυμιώτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπενθύμισε ότι «ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν γιατί είχε ένα αφήγημα ότι “είμαι αμόλυντος, άφθαρτος, δεν έχω σχέση με τα μνημόνια, καμία σχέση με το χρέος”. (…) Αυτός ήταν καλύτερος με το σκάνδαλο Novartis;».

«Είναι ο Τσίπρας η στιβαρή προσωπικότητα που ψάχνει η αντιπολίτευση;», τόνισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Ένας ψεύτης ήταν, η επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που επιμένει ότι “επανέφερα την οικονομική τάξη στην Ελλάδα με κλειστές τράπεζες”… Δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος καθόλου, είναι αυτός που ξέραμε, επειδή λέμε για rebranding; Από πού κι ως πού είναι δημοκράτης; Το χειρότερο από όλα αυτά που έιπε και έπρεπε να προσβηθούν όλα τα κόμματα, είναι ότι “η Βουλή είναι απογυμνωμένη από δημοκρατία”. (…) Παραλογισμός στο τετράγωνο ότι θέλει να επιστρέψει στην ίδια βουλή μετά την παραίτησή του», συμπλήρωσε ο εκλογικός αναλυτής.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Όσον αφορά, το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «εγώ σας λέω ότι θα πάει στο 3-4% αλλά και με αυτό θα κάνει τη ζημιά γιατί δεν χωνεύει τον Μητσοτάκη».

Οπως είπε: «Έχει βάλει σκοπό να ρίξει τον Μητσοτάκη και ένα σενάριο είναι να εκλέξει 10-12 βουλευτές και να πει τους παραχωρώ αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ