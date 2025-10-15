Εκτίμηση Δρυμιώτη για Τσίπρα: Το 12% είναι το «ταβάνι» του, τι είπε για Σαμάρα

Ο έμπειρος πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: «Εάν έρθει ξανά με τους ίδιους, έφυγε κάτω από 17%, θα πάρει λιγότερο. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, 12% είναι το “ταβάνι” του Αλέξη Τσίπρα. Ένας άνθρωπος που πήρε 31%, έχασε έξι φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει δύο χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος, κλητήρας;»,

Ο κ. Δρυμιώτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπενθύμισε ότι «ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν γιατί είχε ένα αφήγημα ότι “είμαι αμόλυντος, άφθαρτος, δεν έχω σχέση με τα μνημόνια, καμία σχέση με το χρέος”. (…) Αυτός ήταν καλύτερος με το σκάνδαλο Novartis;».

«Είναι ο Τσίπρας η στιβαρή προσωπικότητα που ψάχνει η αντιπολίτευση;», τόνισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Ένας ψεύτης ήταν, η επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που επιμένει ότι “επανέφερα την οικονομική τάξη στην Ελλάδα με κλειστές τράπεζες”… Δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος καθόλου, είναι αυτός που ξέραμε, επειδή λέμε για rebranding; Από πού κι ως πού είναι δημοκράτης; Το χειρότερο από όλα αυτά που έιπε και έπρεπε να προσβηθούν όλα τα κόμματα, είναι ότι “η Βουλή είναι απογυμνωμένη από δημοκρατία”. (…) Παραλογισμός στο τετράγωνο ότι θέλει να επιστρέψει στην ίδια βουλή μετά την παραίτησή του», συμπλήρωσε ο εκλογικός αναλυτής.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Όσον αφορά, το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «εγώ σας λέω ότι θα πάει στο 3-4% αλλά και με αυτό θα κάνει τη ζημιά γιατί δεν χωνεύει τον Μητσοτάκη».

Οπως είπε: «Έχει βάλει σκοπό να ρίξει τον Μητσοτάκη και ένα σενάριο είναι να εκλέξει 10-12 βουλευτές και να πει τους παραχωρώ αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης».

