Εκτίναξη πετρελαίου: Η κρίση Μέσης Ανατολής «χτυπά» τις αντλίες, ξανά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι

Οι διεθνείς τιμές αργού πετρελαίου ανέκαμψαν έντονα στις ασιατικές αγορές την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, αντιστρέφοντας μέρος των προηγούμενων απωλειών, λόγω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρά την ενεργοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων από τον ΔΟΕ.

17 Μαρ. 2026 7:18
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις πρωινές συναλλαγές των ασιατικών αγορών την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, επηρεασμένες άμεσα από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Διαβάστε επίσης: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ταυτόχρονοι βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό, σφοδρή επίθεση με drones στην πρεσβεία ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Περίπου στις 04:30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας (διεθνές benchmark) σημείωνε κέρδη 2,78% και διαμορφωνόταν στα 103 δολάρια, ενώ την προηγούμενη συνεδρίαση είχε κλείσει με πτώση 2,84%. Αντίστοιχα, η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 2,71% στα 96,03 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 5,28% στη Δευτέρα.

Η ανοδική τάση αποδίδεται κυρίως στις ανησυχίες των επενδυτών για περιορισμό της προσφοράς, λόγω των εξελίξεων του πολέμου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε υποδομές και ναυτιλιακές διαδρομές όπως ο Κόλπος του Ομάν και ο Στενός του Ορμούζ. Παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), η αγορά δείχνει ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα την έντονη μεταβλητότητα.

Οι τιμές είχαν παρουσιάσει πτώση τη Δευτέρα, ωστόσο η σημερινή ανάκαμψη αντανακλά την επαναξιολόγηση των κινδύνων από πλευράς επενδυτών, με φόβους για περαιτέρω στενότητα στην αγορά ενέργειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:22 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ροϊτίκων εκδήλωση για την επέτειο του 1821
10:15 Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για τα ζώδια
9:58 Θεσσαλονίκη: Ενώπιον της ανακρίτριας ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
9:52 Ιράν: Ισχυρισμοί για πυραυλικό πλήγμα κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
9:45 Κοινό μέτωπο για τον Οδοντωτό
9:34 Κατώτατος μισθός: «Φρένο» στις προσδοκίες για μεγάλη αύξηση λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
9:18 Τεχεράνη προς Τραμπ: «Διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ»
9:13 Επίδομα παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
9:02 Reuters: Τα κράτη του Κόλπου ζητούν οριστική αποδυνάμωση του Ιράν από τις ΗΠΑ
8:54 Αφγανιστάν: Αιματοκύλισμα μετά από πακιστανικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ
8:46 Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 14χρονος μετά από την πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»
8:37 Κόστα: «Δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή»
8:28 Στο Βερολίνο ο Γεραπετρίτης, συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του
8:22 Ισχυρός σεισμός στην Κούβα
8:13 Καύσιμα: Βενζίνη «φωτιά», πού ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, οι τιμές στην Πάτρα
8:06 Πλήγμα με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Εμιράτων, φλέγεται η Φουτζάιρα
8:02 Πάτρα: Χωρίς ταξί σήμερα Τρίτη 17/3, 24ωρη απεργία για το νομοσχέδιο ηλεκτροκίνησης
7:55 Συντάξεις Απριλίου 2026: Πληρώνονται νωρίτερα λόγω 25ης Μαρτίου
7:47 Αττική: Χωρίς ταξί έως την Παρασκευή
