Εκτίναξη πετρελαίου: Η κρίση Μέσης Ανατολής «χτυπά» τις αντλίες, ξανά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις πρωινές συναλλαγές των ασιατικών αγορών την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, επηρεασμένες άμεσα από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Διαβάστε επίσης: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ταυτόχρονοι βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό, σφοδρή επίθεση με drones στην πρεσβεία ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Περίπου στις 04:30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας (διεθνές benchmark) σημείωνε κέρδη 2,78% και διαμορφωνόταν στα 103 δολάρια, ενώ την προηγούμενη συνεδρίαση είχε κλείσει με πτώση 2,84%. Αντίστοιχα, η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) ενισχυόταν κατά 2,71% στα 96,03 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 5,28% στη Δευτέρα.

Η ανοδική τάση αποδίδεται κυρίως στις ανησυχίες των επενδυτών για περιορισμό της προσφοράς, λόγω των εξελίξεων του πολέμου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε υποδομές και ναυτιλιακές διαδρομές όπως ο Κόλπος του Ομάν και ο Στενός του Ορμούζ. Παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου από χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), η αγορά δείχνει ευαισθησία στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα την έντονη μεταβλητότητα.

Οι τιμές είχαν παρουσιάσει πτώση τη Δευτέρα, ωστόσο η σημερινή ανάκαμψη αντανακλά την επαναξιολόγηση των κινδύνων από πλευράς επενδυτών, με φόβους για περαιτέρω στενότητα στην αγορά ενέργειας.

