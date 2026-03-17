Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί «με νέο Βιετνάμ», βομβαρδισμοί Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό, επίθεση με drones στην πρεσβεία ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Νεότερη Ενημέρωση: Τεχεράνη προς Τραμπ: «Διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ»

Με μια ευθεία προειδοποίηση που παραπέμπει σε μία από τις πιο μελανές σελίδες της αμερικανικής στρατιωτικής ιστορίας, η Τεχεράνη επιχείρησε να αποθαρρύνσει την Ουάσινγκτον από το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής στο ιρανικό έδαφος.

Νεότερη Ενημέρωση: Reuters: Τα κράτη του Κόλπου ζητούν οριστική αποδυνάμωση του Ιράν από τις ΗΠΑ

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, τα αραβικά κράτη του Κόλπου φαίνεται να αλλάζουν στάση, παροτρύνοντας τις ΗΠΑ να μην τερματίσουν πρόωρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται διπλωματικές πηγές της περιοχής, οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου ζητούν πλέον την ουσιαστική εξάρθρωση των επιθετικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή της ενέργειας.



Νεότερη Ενημέρωση: Κόστα: «Δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο European Newsroom (ENR) ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί η διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς –όπως ανέφερε– «δεν είναι σαφής ο τελικός στόχος της αποστολής».

Αρχική Ενημέρωση: Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τρίτης 17 Μαρτίου 2026 ένα ευρύ κύμα ταυτόχρονων αεροπορικών επιθέσεων σε στόχους στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), οι επιχειρήσεις στόχευσαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην πρωτεύουσα του Ιράν, ενώ παράλληλα χτυπήθηκαν θέσεις της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα.

Η κλιμάκωση έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών στην περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα, η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη δέχθηκε σφοδρή επίθεση με drones και ρουκέτες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας ανέφεραν ότι αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισαν ορισμένα βλήματα, ωστόσο τουλάχιστον ένα drone έπληξε το συγκρότημα στην Πράσινη Ζώνη, προκαλώντας έκρηξη και μαύρο καπνό. Ιρακινές πηγές χαρακτήρισαν την επίθεση ως την πιο έντονη κατά της πρεσβείας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αναφορές για τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα οχήματα.

🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026

Πλήγμα με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των Εμιράτων, φλέγεται η Φουτζάιρα

Σε άλλο μέτωπο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφεραν πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα (FOIZ), η οποία προκλήθηκε από επίθεση με drone. Ομάδες Πολιτικής Άμυνας επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση, ενώ η ίδια περιοχή είχε δεχθεί παρόμοια επίθεση την προηγούμενη ημέρα. Η FOIZ αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική αποθήκη προϊόντων διύλισης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, με χωρητικότητα περίπου 70 εκατομμυρίων βαρελιών.

Επιπλέον, το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) γνωστοποίησε ότι δεξαμενόπλοιο υπέστη πλήγμα από «άγνωστο βλήμα» ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 23 ναυτικά μίλια ανατολικά της Φουτζάιρα στον Κόλπο του Ομάν. Οι ζημιές χαρακτηρίστηκαν μικρές, χωρίς τραυματισμούς ή περιβαλλοντικές συνέπειες, ενώ συνιστάται αυξημένη προσοχή στα διερχόμενα πλοία.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Ντουμπάι και τη Ντόχα. Στα ΗΑΕ, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε αναχαίτιση πυραύλου, ενώ στο Κατάρ πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη προκλήθηκε από πτώση θραυσμάτων, χωρίς αναφορές για τραυματίες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε πυρηνικό πόλεμο και πιθανή κλιμάκωση σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι «αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί».

Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα τις αγορές ενέργειας

Εκτίναξη πετρελαίου: Η κρίση Μέσης Ανατολής «χτυπά» τις αντλίες, ξανά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέβηκαν εκ νέου, με το Brent να ξεπερνά τα 103 δολάρια και το WTI τα 96 δολάρια νωρίς το πρωί, παρά την προηγούμενη πτώση και την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

