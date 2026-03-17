Reuters: Τα κράτη του Κόλπου ζητούν οριστική αποδυνάμωση του Ιράν από τις ΗΠΑ

Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, τα αραβικά κράτη του Κόλπου φαίνεται να αλλάζουν στάση, παροτρύνοντας τις ΗΠΑ να μην τερματίσουν πρόωρα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται διπλωματικές πηγές της περιοχής, οι ηγέτες των κρατών του Κόλπου ζητούν πλέον την ουσιαστική εξάρθρωση των επιθετικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή της ενέργειας.

Αν και οι χώρες του Κόλπου δεν ζητούν ρητά την κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου, εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μια ημιτελής επιχείρηση θα άφηνε την Ισλαμική Δημοκρατία ικανή να απειλεί τις οικονομίες τους και τις ζωτικές θαλάσσιες οδούς. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αίσθηση ότι το Ιράν έχει «παραβιάσει κάθε κόκκινη γραμμή» είναι πλέον καθολική, ειδικά μετά τις πρόσφατες επιθέσεις κατά βάσεων και πολιτικών στόχων.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις προς τα κράτη της περιοχής για ενεργή συμμετοχή στο μέτωπο ΗΠΑ-Ισραήλ. Στόχος της Ουάσινγκτον είναι η εξασφάλιση περιφερειακής νομιμοποίησης για την εκστρατεία, την ώρα που ο πόλεμος εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα του με κλιμάκωση των αεροπορικών πληγμάτων.

Η επικρατούσα διάθεση στις πρωτεύουσες του Κόλπου συνοψίζεται στην ανάγκη για ριζική αποδυνάμωση του στρατιωτικού οπλοστασίου του Ιράν. Σε αντίθετη περίπτωση, η περιοχή φοβάται ότι θα παραμείνει «όμηρος» της Τεχεράνης, η οποία θα μπορεί να προκαλεί κρίσεις στα Στενά του Ορμούζ κάθε φορά που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



