Το Ισραήλ χτύπησε τον Αλι Λαριτζάνι, τι ισχύει

17 Μαρ. 2026 10:29
Χτύπημα με στόχο τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, έκανε το Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η τύχη του Λαριτζανί είναι άγνωστη καθώς δεν είναι ακόμα σαφές αν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε κατά την αεροπορική επιδρομή.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε πρωί της Τρίτης ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές του IDF» — σε μια προφανή αναφορά στην αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο τον Λαριτζάνι.

Εν τω μεταξύ, μια άλλη πρόσφατη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ Ακράμ αλ-Ατζούρι και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της τρομοκρατικής οργάνωσης, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας.

«Αυτό έρχεται να προστεθεί στα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή σκηνή», δήλωσε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Ανέφερε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμαρία (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα κρησφύγετο στην Τεχεράνη όταν δέχθηκαν την επίθεση.

