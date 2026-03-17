Τεχεράνη προς Τραμπ: «Διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ»

Μήνυμα του Ιρανού αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών κατά της ενδεχόμενης αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων.

17 Μαρ. 2026 9:18
Pelop News

Με μια ευθεία προειδοποίηση που παραπέμπει σε μία από τις πιο μελανές σελίδες της αμερικανικής στρατιωτικής ιστορίας, η Τεχεράνη επιχείρησε να αποθαρρύνσει την Ουάσινγκτον από το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής στο ιρανικό έδαφος.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Sky News, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για την πιθανότητα ανάπτυξης Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή, ο Ιρανός αξιωματούχος απάντησε λακωνικά αλλά με νόημα: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Η αναφορά στον πόλεμο του Βιετνάμ ερμηνεύεται ως μια σαφής απειλή για μια παρατεταμένη και πολυδάπανη σύρραξη με μεγάλες απώλειες, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να μετατρέψουν τις αεροπορικές επιχειρήσεις σε χερσαία εισβολή.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών έχει οξυνθεί επικίνδυνα, με την Τεχεράνη να χρησιμοποιεί ιστορικά παραδείγματα για να αναδείξει τους κινδύνους μιας κατά μέτωπο σύγκρουσης σε εχθρικό έδαφος.

