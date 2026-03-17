Τραμπ: «Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε πυρηνικό πόλεμο και Γ’ Παγκόσμιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υπεραμύνθηκε της επιχείρησης «Epic Fury» κατά του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι χωρίς αυτήν θα είχε ξεσπάσει πυρηνική σύγκρουση με παγκόσμιες συνέπειες

Τραμπ: «Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε πυρηνικό πόλεμο και Γ' Παγκόσμιο»
17 Μαρ. 2026 7:36
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον του Ιράν απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε: «Αν δεν την είχαμε κάνει, θα άρχιζε πυρηνικός πόλεμος και μετά ο Τρίτος Παγκόσμιος». Πρόσθεσε ότι «όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, και δεν περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα», ενώ τόνισε: «Δεν θα είχε απομείνει τίποτα… κάναμε δουλειά για τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι «αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί».

