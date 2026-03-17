Τραμπ: «Η επίθεση στο Ιράν απέτρεψε πυρηνικό πόλεμο και Γ’ Παγκόσμιο»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υπεραμύνθηκε της επιχείρησης «Epic Fury» κατά του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι χωρίς αυτήν θα είχε ξεσπάσει πυρηνική σύγκρουση με παγκόσμιες συνέπειες
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury» εναντίον του Ιράν απέτρεψε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε: «Αν δεν την είχαμε κάνει, θα άρχιζε πυρηνικός πόλεμος και μετά ο Τρίτος Παγκόσμιος». Πρόσθεσε ότι «όλοι αυτοί οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον των γειτόνων τους είχαν τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν, και δεν περίμεναν να τους χρησιμοποιήσουν τόσο γρήγορα», ενώ τόνισε: «Δεν θα είχε απομείνει τίποτα… κάναμε δουλειά για τον κόσμο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι «αν δώσετε στο Ιράν πυρηνικό όπλο, θα χρησιμοποιηθεί σχεδόν αμέσως και ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θα ανατιναχθεί».
🚨 BREAKING: Jaw-dropping moment as a US C-RAM unleashes fire and fury with a successful interception of an attack on the US Embassy in Baghdad, Iraq
The sounds it makes is freaking INSANE. 🔥pic.twitter.com/DsmoFjJvXu
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 16, 2026
