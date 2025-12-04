Εκτός δράσης για δύο-τέσσερις εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς αποφάσισε άμεση συντηρητική αποθεραπεία ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές

04 Δεκ. 2025 19:55
Για σχεδόν έναν μήνα θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς αποφάσισε άμεση συντηρητική αποθεραπεία ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τους Πίστονς, με τα Ελάφια να καλούνται να κάνουν πολλαπλές υπερβάσεις για να πανηγυρίσουν νίκες στα επόμενα παιχνίδια και να μην μείνουν άλλο πίσω (10-13 ρεκόρ) στην κατάταξη της Ανατολής.

