Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»
Είναι επίσημο, η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική που σήμανε κόκκινο συναγερμό.
Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (04/12/, 21:00) για τη EuroLeague εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει στην Αττική.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
“Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε”
