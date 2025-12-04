Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Είναι επίσημο, η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική που σήμανε κόκκινο συναγερμό.

Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (04/12/, 21:00) για τη EuroLeague εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε”

