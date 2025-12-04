Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»

Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
04 Δεκ. 2025 19:39
Pelop News

Είναι επίσημο, η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας στην Αττική που σήμανε κόκκινο συναγερμό.

Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (04/12/, 21:00) για τη EuroLeague εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron που πλήττει στην Αττική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
“Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε”

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Κρατούμενος στον Βόλο απείλησε, χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικούς!
21:02 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
20:51 Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου
20:46 Βλάβη στην αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους
20:17 «Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», η αντίδραση Γιαννακόπουλου για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
20:11 «Θα σηκωθώ ξανά», το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό του
20:03 «Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα
20:00 Ενας σύγχρονος Νάρκισσος
19:59 Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα»
19:55 Εκτός δράσης για δύο-τέσσερις εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
19:48 Με το Philanthropy Award τιμήθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος
19:40 Σακελλαρόπουλος: «Έργο-ορόσημο που αλλάζει την ταυτότητα και το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας»
19:39 Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
19:35 Daikin Altherma 4: Μια νέα εποχή για θέρμανση και ζεστό νερό στο σπίτι σου
19:25 Οι άνδρες του ΝΟΠ φιλικά στην Αθήνα
19:14 ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα
19:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς στην «Π» για το νέο του βιβλίο: Ατελέσφορος εκσυγχρονισμός
18:54 Κατσανιώτης για Πατρών Πύργου και το «στοίχημα» του έργου για τη διαχείριση νερού ΦΩΤΟ
18:54 Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
18:50 Οι 3 νεαροί του ΝΟΠ που κλήθηκαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ