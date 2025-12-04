Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Σοβαρό το ενδεχόμενο αναβολής

04 Δεκ. 2025 18:54
Pelop News

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν την Αττική έχουν βάλει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης (4/12/2025, 21:15).

Ο ακραίες καιρικές συνθήκες που πλήττουν την Αττική από τις απογευματινές ώρες έχουν μετατρέψει τους δρόμους της Αθήνας σε ποτάμια, την ώρα που η οροφή του ΣΕΦ “μπάζει” και πάλι νερά!

Η κακοκαιρία Byron δείχνει τα… δόντια της και το ΣΕΦ σίγουρα δεν είναι το… καταλληλότερο γήπεδο, όταν βρέχει.

Ο Ολυμπιακός είναι διαρκώς σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, καθώς υπάρχουν μεταξύ άλλων και σοβαροί λόγοι ασφαλείας για τη μετακίνηση των φίλων της ομάδας στο ΣΕΦ.

Να σημειωθεί ότι ήδη παρατηρούνται προβλήματα και στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, καθώς έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος νερού στην Ωμέγα θαλάσσης, αλλά και περιμετρικά του γηπέδου, κάτι που θα δυσκολέψει την προσέγγιση των φίλων του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν, πάντως, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το παρκέ, αν τελικά αποφασιστεί να γίνει το παιχνίδι.

Όπως ενημέρωσε η Περιφέρεια Αττικής, τα εντονότατα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και μάλιστα θα κορυφωθούν από τις 11 απόψε το βράδυ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
