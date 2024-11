Εκτός λειτουργίας τα νοσοκομεία στη Γάζα σε 48 ώρες – Για ποιο λόγο

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα προειδοποίησε σήμερα ότι όλα τα νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν ή να μειώσουν τη δραστηριότητά τους «σε 48 ώρες», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι μπλοκάρει την είσοδο των καυσίμων στο έδαφος αυτό.

«Απευθύνουμε επείγουσα προειδοποίηση καθώς όλα τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας θα σταματήσουν να λειτουργούν ή θα μειώσουν τις υπηρεσίες τους σε 48 ώρες λόγω της παρεμπόδισης εισόδου των καυσίμων από την κατοχή (Ισραήλ)», δήλωσε ο διευθυντής των νοσοκομείων για το υπουργείο, ο Μαρουάν αλ Χαμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

When Israel bombed the first hospital in Gaza, the world wouldn’t believe it and Israel blamed a misfired rocket from Hamas…

Israel has now destroyed all 36 hospitals in Gaza including its largest medical facility the al-Shifa Hospital…

THIS IS A GENOCIDE…🇵🇸💔 pic.twitter.com/v9pEv85jB8

