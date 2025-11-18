Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία

Σε ισχύ από σήμερα Τρίτη 18/11/2025 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο υπό εκτέλεση τελευταίο τμήμα της Πατρών – Πύργου.

Χρίστος Δήμας: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται σε κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Συγκεκριμένα έως τις 30 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από την περιοχή ανισόπεδο Καμινίων (χ.θ. 7+000) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάτω Αχαΐας (χ.θ. 13+500).

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, η οποία αναμένεται να δεχτεί αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της παράκαμψης.

