Ένα από τα πιο ισχυρά κλιματικά φαινόμενα του πλανήτη, το Ελ Νίνιο, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επιστημονικής προσοχής, καθώς οι τελευταίες διεθνείς εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να επανεμφανιστεί αργότερα μέσα στο 2026. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι τόσο απόλυτη όσο παρουσιάζεται συχνά: μέχρι στιγμής, οι επίσημοι οργανισμοί δεν μιλούν με βεβαιότητα για «Super Ελ Νίνιο», αλλά για αυξανόμενη πιθανότητα μετάβασης από ουδέτερες συνθήκες σε Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με το NOAA Climate Prediction Center, οι ουδέτερες συνθήκες ENSO αναμένεται να κυριαρχήσουν βραχυπρόθεσμα, όμως από την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2026 το Ελ Νίνιο θεωρείται πιθανό να αναδυθεί, με πιθανότητα 62%, και να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Το ίδιο κέντρο τονίζει ότι, αν τελικά σχηματιστεί, η ισχύς του παραμένει πολύ αβέβαιη, με περίπου 1 στις 3 πιθανότητες να εξελιχθεί σε ισχυρό επεισόδιο προς το τέλος του 2026.

Το Ελ Νίνιο συνδέεται με την ασυνήθιστη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτή η μεταβολή ανατρέπει την ισορροπία ανάμεσα σε ωκεανό και ατμόσφαιρα, μετακινεί ζώνες βροχοπτώσεων και αλλάζει την κυκλοφορία των ανέμων. Όταν το φαινόμενο είναι ισχυρό, οι επιπτώσεις απλώνονται πολύ πέρα από τον Ειρηνικό και μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι νεότερες εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού δείχνουν ότι τα μοντέλα συγκλίνουν σε ανοδική πορεία των θερμοκρασιών στην περιοχή Niño 3.4, αν και οι προβλέψεις αυτής της εποχής συνοδεύονται πάντα από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω του γνωστού «spring predictability barrier», δηλαδή του περιορισμού της προγνωστικής αξιοπιστίας την άνοιξη. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα σημάδια υπάρχουν, αλλά οι πιο δραματικές εκτιμήσεις χρειάζονται ακόμη προσοχή.

Αν το φαινόμενο ενισχυθεί, οι επιπτώσεις δεν θα είναι ίδιες παντού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες περιοχές μπορεί να δουν περισσότερες καταιγίδες και πλημμυρικά επεισόδια, ενώ άλλες να βρεθούν αντιμέτωπες με πιο έντονους καύσωνες. Στην Αυστραλία, σε τμήματα της Ινδίας και σε περιοχές της Αφρικής, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο συνδέεται συχνά με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και πυρκαγιών. Αντίθετα, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής και στο Κέρας της Αφρικής μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες για έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Στον Ατλαντικό, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο συνήθως λειτουργεί ανασταλτικά για τη δραστηριότητα των τυφώνων, καθώς ενισχύει τις ανώτερες διατμήσεις ανέμου που δυσκολεύουν τον σχηματισμό τους.

Οι συνέπειες, όμως, δεν περιορίζονται στον καιρό. Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να επηρεάσει τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη διάδοση ορισμένων ασθενειών, ενώ η επιπλέον θερμότητα που μεταφέρεται από τον ωκεανό στην ατμόσφαιρα μπορεί να σπρώξει ακόμη ψηλότερα τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Σε έναν ήδη θερμότερο πλανήτη, αυτό είναι που κάνει τους επιστήμονες να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο με αυξημένη επιφυλακή.

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως ο κόσμος μπορεί πράγματι να οδεύει προς ένα νέο επεισόδιο Ελ Νίνιο, αλλά όχι ακόμη προς μια βέβαιη κλιματική έκρηξη τύπου «Super Ελ Νίνιο». Η απειλή υπάρχει, τα μοντέλα την παρακολουθούν στενά, αλλά η ακριβής ένταση θα ξεκαθαρίσει μόνο τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, το πιο συνετό είναι ούτε εφησυχασμός ούτε καταστροφολογία, αλλά προσεκτική παρακολούθηση ενός φαινομένου που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να αλλάξει τον παγκόσμιο καιρικό χάρτη.

