ΕΛΑΣ: Άμεση επικοινωνία με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά τις απειλές – Προτροπή για μήνυση, δείτε το μήνυμα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, κατά τη διάρκεια του Eurobasket, όπου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, οι Αρχές επικοινώνησαν με την οικογένεια του Έλληνα σούπερ σταρ, ενημερώνοντάς τους ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση ώστε να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί ο αποστολέας των μηνυμάτων.

Η Μαράια είχε γνωστοποιήσει λίγες ώρες νωρίτερα μέσω Instagram ότι έλαβε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό, το οποίο έγραφε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Με ανάρτησή της σε στόρι, απάντησε με οργή: «Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο απογοητεύουν! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!!».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορές. ΤΕΛΟΣ!».

