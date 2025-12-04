ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει κλούβα της αστυνομίας να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο των αγροτών στις Σέρρες, εμβολίζοντας τρακτέρ.

ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ
04 Δεκ. 2025 15:24
Pelop News

Τη διενέργεια Ενορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) διέταξε η ΕΛΑΣ με αφορμή βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει κλούβα της αστυνομίας να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο των αγροτών στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το voria.gr, είναι από το μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου, όπου εκτυλίχθηκε ένας… κλεφτοπόλεμος μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στην προσπάθεια των πρώτων να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή και περνά με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, εμβολίζοντας ένα από αυτά και σέρνοντάς το για αρκετά μέτρα, ενώ την ίδια ώρα αγρότες προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία του, μπαίνοντας μπροστά.

Άλλοι αγρότες που ακολουθούσαν άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το «casus belli»
16:32 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32»
16:24 Επικίνδυνα emojis: Τι κρύβεται πίσω από τα αθώα σύμβολα που ανταλλάσσουν τα παιδιά
16:16 Επίθεση γραφείο Βαρτζόπουλου: Ταυτοποιήθηκαν 3 δράστες
16:05 Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στην Αττική, που αλλού δεν θα λειτουργήσουν
16:02 Η προσευχή της Ρίτα Γουίλσον στον Άγιο Φανούριο και η φανουρόπιτα ΦΩΤΟ
15:56 Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά τη σύλληψή της
15:48 Η Μαρία Κάλλας υψώνεται πάνω από την Καλαμάτα: Η νέα τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου στις 10 κορυφαίες του κόσμου
15:48 Απεβίωσε ο θρυλικός κιθαρίστας Στιβ Κρόπερ ΒΙΝΤΕΟ
15:36 «Επνιξε» Λακωνία, Ζάκυνθο, Λίνδο και Ιεράπετρα η κακοκαιρία «Byron» ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
15:24 ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ
15:13 Λουκάς Θάνος – Jazzburger: Το χαμένο soundtrack μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ και τώρα ξαναζεί σε βινύλιο από την Veego Records
15:13 Τροχαίο Λούτσα: Τα λόγια του 29χρονου πριν την προφυλάκιση του
15:01 Ο Δήμος Ήλιδας στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων της Ηλείας
15:00 Πάτρα – Οδός Ομήρου: Μια γειτονιά «βυθίζεται»
14:56 Βρετανική έρευνα «δείχνει» Πούτιν για τη δηλητηρίαση Σκριπάλ: Επιχείρηση-επίδειξη ισχύος της Ρωσίας
14:49 Σικάγο: Φάτνη-μήνυμα για τους μετανάστες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων – Η εκκλησία επιμένει στο «ριζοσπαστικό» έργο
14:45 Λάρισα: Αναβολή στη δίκη των δύο αγροτών – «Θα επιστρέψουμε με τρακτέρ στις 15/12», λένε οι συνάδελφοί τους ΒΙΝΤΕΟ
14:42 Υπόθεση Μογκερίνι: Δεκάωρη ανάκριση, κατηγορίες για διαφθορά και η πρώτη αντίδραση της πρώην επικεφαλής της ΕΕ
14:38 Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ