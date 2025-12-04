ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για την κλούβα που εμβόλισε τρακτέρ στις Σέρρες ΒΙΝΤΕΟ

Τη διενέργεια Ενορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) διέταξε η ΕΛΑΣ με αφορμή βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει κλούβα της αστυνομίας να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο των αγροτών στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το voria.gr, είναι από το μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου, όπου εκτυλίχθηκε ένας… κλεφτοπόλεμος μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στην προσπάθεια των πρώτων να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός της κλούβας κάνει αναστροφή και περνά με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, εμβολίζοντας ένα από αυτά και σέρνοντάς το για αρκετά μέτρα, ενώ την ίδια ώρα αγρότες προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία του, μπαίνοντας μπροστά.

Άλλοι αγρότες που ακολουθούσαν άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



