ΕΛΑΣ: Κρυμμένη κοκαΐνη μέχρι και στο ταμπλό του αυτοκινήτου! ΒΙΝΤΕΟ

Συνελήφθησαν στην Αθήνα τρία άτομα, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

04 Μάι. 2026 21:19
Pelop News

Στη «φάκα» πιάστηκαν τρεις άνδρες σε περιοχή της Αττικής, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά και όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΛΑΣ είχαν φτιάξει ειδική κρύπτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου τους, όπου και έκρυβαν τις ουσίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας τη Δευτέρα (04.05.2026) συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Πρώτα συνελήφθη στις 2 Μαΐου σε περιοχή της Αττικής, ο 38χρονος, καθώς βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 33 αυτοσχέδιες νάιλον και χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 67χρονου.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 52χρονος, ο οποίος με την σειρά του, είχε στο αυτοκίνητό του με σκοπό τη διακίνηση για λογαριασμό του 67χρονου, 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1.110 γραμμαρίων.

Επιπλέον, το βράδυ της ίδιας ημέρας σε έρευνα μέσα σε σπίτι, βρέθηκε ο 67χρονος με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 52χρονου, 11 συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 14.210 γραμμαρίων.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και σε σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 15 κιλών και 320 γραμμαρίων,

– κοκαΐνη, συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων,

– τα χρηματικά ποσά των 20.870 ευρώ και 165 δολαρίων ΗΠΑ,

– 7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

– 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

– ηλεκτρική συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού και

– 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Τα χρήματα που θα κέρδιζαν οι τρεις συλληφθέντες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 77.550 ευρώ.


Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

