ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Υλικές ζημιές προκλήθηκαν Σάββατο βράδυ στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά από επιδρομή αγνώστων που πραγματοποίησε με βαριοπούλες και μπογιές, ομάδα αγνώστων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., περίπου 15 άτομα χρησιμοποίησαν βαριοπούλες και μπογιές για να πλήξουν τις δικαστικές εγκαταστάσεις, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων και στη σύλληψη τριών υπόπτων.

Η καταδρομική ενέργεια εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00. Οι δράστες, οι οποίοι αριθμούσαν 10 έως 15 άτομα και είχαν φροντίσει να καλύψουν πλήρως τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν με ταχύτητα την είσοδο του κτηρίου. Με τη χρήση βαριοπούλας, οι άγνωστοι έσπασαν την κεντρική τζαμαρία ενώ, στη συνέχεια, προχώρησαν στη ρίψη χρωμάτων στο εσωτερικό της εισόδου.

Πέρα από τις υλικές ζημιές στην υποδομή, οι επιτιθέμενοι ενεργοποίησαν έναν πυροσβεστήρα, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στον χώρο πριν εξαφανιστούν στα γύρω στενά των Αμπελοκήπων. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός ατόμου, καθώς εκείνη την ώρα οι χώροι ήταν κλειστοί για το κοινό και η κίνηση στην περιοχή ήταν περιορισμένη.

Η απάντηση των αστυνομικών Αρχών ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις της ομάδας ΔΡΑΣΗ και της Άμεσης Δράσης κατέφθασαν στο σημείο και άρχισαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν συνολικά 15 άτομα από την ευρύτερη περιοχή.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ για περαιτέρω εξέταση. Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για τρεις από αυτούς, με αποτέλεσμα οι προσαγωγές τους να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Η δικογραφία που σχηματίζεται, περιλαμβάνει κατηγορίες για φθορές σε δημόσια περιουσία και συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.

