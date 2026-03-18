«Ελάτε να τo πάρετε», σφοδρές αντιδράσεις παικτών της Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

Το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανατράπηκε μέσω απόφασης της CAF με το Μαρόκο να κερδίζει τελικά με 3-0 στα «χαρτιά» – «Μπορείτε να προσθέσετε τρία ακόμη γκολ υπέρ των κλαψιάριδων», έγραψε ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο, Πατέ Σις

«Ελάτε να τo πάρετε», σφοδρές αντιδράσεις παικτών της Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ
18 Μαρ. 2026 10:40
Ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι σοκαρισμένος στο άκουσμα της είδησης πως το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής ανατράπηκε, με το Μαρόκο να κερδίζει τελικά με 3-0 στα «χαρτιά», μετά από απόφαση των διοργανωτών του τουρνουά.

Δεν είναι πρωταπριλιά: Δύο μήνες μετά τον τελικό τα δικαστήρια έδωσαν τον τίτλο στο Μαρόκο

Πιο συγκεκριμένα, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου εξέδωσε ανακοίνωση χθες, 57 ημέρες μετά τον τελικό, λέγοντας ότι η επιτροπή εφέσεων της είχε δηλώσει ότι η Σενεγάλη έχασε τον αγώνα, τον οποίο είχε κερδίσει βέβαια στο γήπεδο με 1-0 στις 18 Ιανουαρίου.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF), η οποία αμέσως μετά την γνωστοποίηση της είδησης έκανε έφεση στο CAS, δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε τους πανηγυρισμούς με το ανοιχτό λεωφορείο στη χώρα μετά τον τελικό. Αρκετά μέλη της ομάδας δημοσίευσαν επίσης την αντίδρασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, ο εξτρέμ της Κρίσταλ Πάλας, Ισμαΐλ Σαρ, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram με αρκετά emoji γέλιου, ενώ ο Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιούφ της Γουέστ Χαμ έγραψε: «Πρωταθλητές, μιλήστε!».

«Ελάτε να τo πάρετε», σφοδρές αντιδράσεις παικτών της Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

«Ελάτε να τo πάρετε», σφοδρές αντιδράσεις παικτών της Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μούσα Νιακάτε της Λυών δημοσίευσε δύο stories στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στο ένα έγραφε: «Ελάτε να τα πάρετε (τα μετάλλια). Είναι τρελοί», ενώ στο δεύτερο: «Αυτό είναι αληθινό, αυτό δεν είναι AI», συνοδευόμενο από μία φωτογραφία του με το τρόπαιο.

Ο τερματοφύλακας Γιεχβάν Ντιούφ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της Σενεγάλης για την κατάκτηση του τροπαίου, με τη λεζάντα: «Στα μάτια όλου του κόσμου».

«Μπορείτε να προσθέσετε τρία ακόμη γκολ υπέρ των κλαψιάριδων», έγραψε ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο, Πατέ Σις, συνοδευόμενο από ένα γελαστό emoji και στη συνέχεια «Πρωταθλητές Αφρικής!».

«Ελάτε να τo πάρετε», σφοδρές αντιδράσεις παικτών της Σενεγάλης μετά την απόφαση για το Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στη Σάντερλαντ, μοιράστηκε επίσης στα social media φωτογραφίες του με το τρόπαιο και παράλληλα δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς στη Σενεγάλη μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Από την πλευρά του, ο Ιντρισά Γκεγέ έστειλε το δικό του μήνυμα λέγοντας: «Τίτλοι, τρόπαια, μετάλλια… όλα αυτά είναι εφήμερα. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να μπορεί κάθε φίλαθλος να επιστρέψει στο σπίτι του και να βρει την οικογένειά του. Ο λαός της Σενεγάλης έδειξε τι είναι: αξιοπρεπής στη νίκη, αξιοπρεπής και στη δοκιμασία Ξέρουμε τι ζήσαμε εκείνο το βράδυ στο Ραμπάτ. Και αυτό, κανείς δεν θα μπορέσει να μας το πάρει, αν θέλει ο Θεός».

