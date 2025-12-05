Ελευσίνα: Ήχησε το 112 – Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
Επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους του συνοικισμού Ελληνορώσων (Ποντιακά) λόγω της κακοκαιρίας Byron
Λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων από την κακοκαιρία Byron, η στάθμη του Σαρανταποτάμου στην Ελευσίνα ανεβαίνει επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα 112.
Το μήνυμα απευθύνεται ειδικά στους κατοίκους της περιοχής Ελληνορώσων (Ποντιακά) και αναφέρει:
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων – Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταποτάμου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή, ενώ συνιστάται στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν τις όχθες του ποταμού.
