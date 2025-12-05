Ελευσίνα: Ήχησε το 112 – Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ

Ελευσίνα: Ήχησε το 112 - Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
05 Δεκ. 2025 10:15
Pelop News

Λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων από την κακοκαιρία Byron, η στάθμη του Σαρανταποτάμου στην Ελευσίνα ανεβαίνει επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 το σύστημα 112.

Το μήνυμα απευθύνεται ειδικά στους κατοίκους της περιοχής Ελληνορώσων (Ποντιακά) και αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή συνοικισμού Ελληνορώσων – Ποντιακά Ελευσίνας, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταποτάμου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή στην περιοχή, ενώ συνιστάται στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην πλησιάζουν τις όχθες του ποταμού.

