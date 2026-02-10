Ελευσίνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο 72χρονης – «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»

Η ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα ανήλικα εγγόνια της γυναίκας, τα οποία βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

10 Φεβ. 2026 16:48
Pelop News

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ελευσίνα, με θύμα μια 72χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της σχεδόν ακαριαία όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της, κατά τη διάρκεια όπισθεν.

«Τα παιδιά φώναζαν “η γιαγιά μας”»

Γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία άκουσε τις κραυγές και έσπευσε στο σημείο, περιγράφει στο protothema.gr τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:25, ενώ το ΕΚΑΒ είχε ήδη ειδοποιηθεί. «Βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην βλέπουν. Όταν έφτασα, φώναζαν “η γιαγιά μας, η γιαγιά μας”», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει την κόρη της 72χρονης σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης: «Ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Φώναζε “άντεξε μαμά, άντεξε”. Κάλεσα πολλές φορές το ΕΚΑΒ και τους έλεγα ότι η γυναίκα πεθαίνει, ότι το αίμα είναι πάρα πολύ. Το ασθενοφόρο άργησε περίπου μισή ώρα, παρότι επισημάναμε πόσο σοβαρό ήταν το περιστατικό».

Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο αυτοκίνητο και δέντρο

Η γειτόνισσα εξήγησε πως η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και τον κορμό ενός δέντρου στο πεζοδρόμιο.

«Η πόρτα ήταν σφηνωμένη στο δέντρο. Έπρεπε να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για να κλείσει. Φαίνεται ότι τη χτύπησε σοβαρά στον λαιμό, καθώς η αιμορραγία ήταν έντονη από εκείνο το σημείο», ανέφερε.

«Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»

Στο σημείο σταμάτησε και νοσηλεύτρια, η οποία πήγαινε εκείνη την ώρα στη δουλειά της, προκειμένου να προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Η εικόνα που, όπως λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ, ήταν η κόρη της γυναίκας να σπαράζει δίπλα στη μητέρα της: «Τη θυμάμαι να φωνάζει “μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου”. Η γυναίκα ήταν βαριά τραυματισμένη στον λαιμό. Έφυγε με τον πιο δραματικό τρόπο. Ήταν ανατριχιαστικό».

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν και η στιγμή που ένα από τα εγγόνια πλησίασε ζητώντας βοήθεια: «Το παιδί με έπιασε από το χέρι και μου είπε να βοηθήσω τη γιαγιά του. Εκείνη την ώρα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ήταν τραγικό. Η κακιά η ώρα».

