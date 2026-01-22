Ελευσίνα: Τραγωδία, ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του από αναθυμιάσεις γκαζιού

Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην Ελευσίνα με ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκεται νεκρό μέσα στο σπίτι του, μαζί με τα σκυλιά του, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις γκαζιού.

«Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ

Το συμβάν σημειώθηκε σε σπίτι επί της οδού Χαριλάου στην Ελευσίνα, όπου οι δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 79 ετών και οι δυο, έχασαν τη ζωή τους μαζί με τα σκυλιά τους, μάλλον από αναθυμιάσεις γκαζιού ενώ αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή γκαζιού, η οποία προκάλεσε θανάσιμες αναθυμιάσεις στον κλειστό χώρο.

Στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς η είδηση έχει παγώσει την τοπική κοινωνία της Ελευσίνας.

Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχειρούν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.

