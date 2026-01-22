Ελευσίνα: Τραγωδία, ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του από αναθυμιάσεις γκαζιού

Εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις τους

Ελευσίνα: Τραγωδία, ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του από αναθυμιάσεις γκαζιού
22 Ιαν. 2026 20:11
Pelop News

Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην Ελευσίνα με ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκεται νεκρό μέσα στο σπίτι του, μαζί με τα σκυλιά του, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις γκαζιού.

«Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ

Το συμβάν σημειώθηκε σε σπίτι επί της οδού Χαριλάου στην Ελευσίνα, όπου οι δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 79 ετών και οι δυο, έχασαν τη ζωή τους μαζί με τα σκυλιά τους, μάλλον από αναθυμιάσεις γκαζιού ενώ αυτή την ώρα στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή γκαζιού, η οποία προκάλεσε θανάσιμες αναθυμιάσεις στον κλειστό χώρο.

Στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς η είδηση έχει παγώσει την τοπική κοινωνία της Ελευσίνας.

Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχειρούν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:35 Φως από το Διάστημα στη Γη: 4.000 διαστημικοί καθρέφτες αλλάζουν τη νύχτα από το 2026
22:29 Η κατάθεση της κουμπάρας της Ιωάννας Τούνη: «Το έκαναν για να σπάσουν πλάκα»
22:24 Στη Γερμανία συνελήφθη ο Ουκρανός που αναζητούταν για τη δολοφονία του ξενοδόχου στη Ρόδο
22:16 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ και νέο τζακ-ποτ!
22:11 Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε θέση στα play-offs του Europa League
22:00 Ντισκοτέκ Jacky.O: Δράστες δύο Αλβανοί, «προστασία» το πιθανό κίνητρο, εξιχνιάστηκε η υπόθεση
21:51 Ιπτάμενος στο α’ μέρος, έκανε τη δουλειά στην επανάληψη ο Ολυμπιακός
21:41 ΗΠΑ: Πολικό ψύχος και σφοδρές χιονοπτώσεις στις κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες
21:31 Δημοσκόπηση Metron Analysis: Από το 12,9% στο 16% το προβάδισμα ΝΔ, στο 50% η δημοφιλία Καρυστιανού
21:24 Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η Πασιέντζα παραμένει δημοφιλής σε όλες τις ηλικίες
21:20 «Πάω μία βόλτα», μαρτυρία για όσα είπε ο 53χρονος Αιγιώτης που προσπάθησε να πέσει από τη Γέφυρα
21:11 Προσπαθεί συνέχεια να «κλέψει» τα παιχνίδια
21:00 Σικελία: Σχεδόν 1 δισ. ευρώ οι ζημιές από την κακοκαιρία
20:51 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων Α’ Β’ και Γ’ Κατηγορίας
20:50 Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: «Φάτε τον σκύλο του Ντελόν», μια αιχμηρή σάτιρα για τη διασημότητα και τον μύθο των σταρ
20:41 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι στο συμβούλιο ειρήνης του Τραμπ, αλλά μόνο για τη Γάζα
20:31 «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία εξαντλήθηκαν», ο ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες καταστροφής στο ΟΑΚΑ, ΦΩΤΟ
20:21 Πάτρα: Αιγιώτης 53 χρόνων επιχείρησε να πηδήξει από τη Γέφυρα «Χ. Τρικούπης»
20:11 Ελευσίνα: Τραγωδία, ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μαζί με τα σκυλιά του από αναθυμιάσεις γκαζιού
20:00 Επτά θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα και 23 νοσηλείες σε ΜΕΘ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ