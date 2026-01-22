«Ήταν ηλικιωμένη, τα πόδια της δεν άντεχαν και ήταν τρομαγμένη», μαρτυρία του άνδρα που έσωσε τη γυναίκα στη Γλυφάδα, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Άνω Γλυφάδα η σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους. Μάλιστα μία γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο ανδρών, την ώρα που λίγα τετράγωνα πιο πέρα μία άλλη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και έχασε τη ζωή της.

Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»

Το βίντεο από τη διάσωση της γυναίκας έκανε τον γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των social media. Σε αυτό απεικονίζεται η γυναίκα να έχει πέσει στον χείμαρρο, ο ένας άνδρας να την κρατάει και να προσπαθεί να τη σηκώσει και ένας ακόμα να σπεύδει για να βοηθήσει.

Ο κ. Οικονομόπουλος είναι ο πρώτος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και μίλησε στο MEGA για το περιστατικό που έλαβε χώρα εχθές Τετάρτη (21/1) στην Άνω Γλυφάδα όπου οι δρόμοι «πνίγηκαν» στις λάσπες. «Είδα την κυρία σταματημένη σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Ήταν τρομαγμένη. Της μίλησα και της είπα “μην περάσατε, πηγαίνετε από την άλλη πλευρά”. Μου απάντησε αλλά δεν μπορούσα να την ακούσω από τον θόρυβο που έκανε το νερό. Το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό της. Προσπάθησε να διασχίσει και μάλλον σταμάτησε στο αυτοκίνητο γιατί φοβήθηκε. Μου είπε “φοβάμαι, δεν μπορώ να περάσω”. Το νερό είχε πάρα πολλές πέτρες, σίγουρα ήταν ηλικιωμένη τα πόδια της δεν άντεχαν. Ήταν τόσο τρομαγμένη που μόλις με κοίταξε και μου είπε “φοβάμαι” ξεκίνησα να πάω απέναντι. Πήγα, την έπιασα», είπε ο κ. Οικονομόπουλος.

«Στη μέση όπως διέσχιζα το δρόμο -επειδή έρχονταν πάρα πολλές πέτρες, τα πόδια μου είναι γεμάτα πληγές- σκέφτηκα από μέσα μου μην πέσω και να φτάσω απέναντι. Την έπιασα και όταν φύγαμε από το αυτοκίνητο, μετά από δύο-τρία μέτρα έπεσε κάτω και νομίζω από εκεί ξεκινάει το βίντεο, την σήκωσα και ήρθε και ο άλλος κύριος», συμπλήρωσε.

«Οι πέτρες ήταν το πιο δύσκολο. Μετά από 10 – 15 λεπτά το συγκεκριμένο σημείο ήταν γεμάτο πέτρες και χώμα. Και αρκετά μεγάλες πέτρες», ανέφερε ο κ. Οικονομόπουλος και σχολίασε πως την γυναίκα την παρέσυρε το νερό και «έρχονταν πέτρες πάνω της». «Ήταν εύκολο να συμβεί το κακό», σχολίασε.

