Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου τόνισε ότι «Τα ποσά που νερού που έπεσαν είναι ασύλληπτα για αστικό ιστό και ασήκωτα, δεν μπορεί μία πόλη με τη δόμηση της Αθήνας και στις περιοχές με τις παθογένειες με μπαζωμένα ρέματα»

22 Ιαν. 2026 17:55
Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που κατέβηκαν από το βουνό. Η χθεσινή κακοκαιρία «φούσκωσε» χειμάρρους και ποτάμια, πλημμύρισε δρόμους και προκάλεσε καταστροφές, με μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα να βρίσκει τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως η Αττική «βίωσε μια κακοκαιρία ιστορικών διαστάσεων», πλησιάζοντας «το ρεκόρ 70 ετών». «Τα ποσά που νερού που έπεσαν στην Αττική είναι ασύλληπτα για αστικό ιστό και ασήκωτα, δεν μπορεί μία πόλη με τη δόμηση της Αθήνας και στις περιοχές με τις παθογένειες με μπαζωμένα ρέματα», σύμφωνα με την ίδια.

Στη συνέχεια η μετεωρολόγος παρουσίασε τους τόνους νερού ανά στρέμμα που έπεσαν τις περιοχές του Υμηττού όπου σημειώθηκαν προβλήματα:

Παπάγου: 174 τόνοι νερού ανά στρέμμα
Βύρωνας: 145 τόνοι νερού ανά στρέμμα
Ηλιούπολη: 142 τόνοι νερού ανά στρέμμα

«Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα», σχολίασε η μετεωρολόγος. «Πώς να το διαχειριστείς αυτό;» διερωτήθηκε.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως η βροχή που έπεφτε από το πρωί σε περιοχές της Αττικής επιβάρυνε τα εδάφη και ακολούθησαν οι καταιγίδες και τα ραγδαία φαινόμενα.

Για σήμερα, αναμένονται στην Αττική μπόρες τοπικού χαρακτήρα, κυρίως αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο.

