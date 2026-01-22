Αττική: «Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα»

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που κατέβηκαν από το βουνό. Η χθεσινή κακοκαιρία «φούσκωσε» χειμάρρους και ποτάμια, πλημμύρισε δρόμους και προκάλεσε καταστροφές, με μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα να βρίσκει τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Νέα Καρβάλη: Τροχαίο, αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως η Αττική «βίωσε μια κακοκαιρία ιστορικών διαστάσεων», πλησιάζοντας «το ρεκόρ 70 ετών». «Τα ποσά που νερού που έπεσαν στην Αττική είναι ασύλληπτα για αστικό ιστό και ασήκωτα, δεν μπορεί μία πόλη με τη δόμηση της Αθήνας και στις περιοχές με τις παθογένειες με μπαζωμένα ρέματα», σύμφωνα με την ίδια.

Στη συνέχεια η μετεωρολόγος παρουσίασε τους τόνους νερού ανά στρέμμα που έπεσαν τις περιοχές του Υμηττού όπου σημειώθηκαν προβλήματα:

Παπάγου: 174 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Βύρωνας: 145 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ηλιούπολη: 142 τόνοι νερού ανά στρέμμα

«Πρόκειται για ποσότητες που πέφτουν σε σχεδόν μισό χρόνο και έπεσαν σε μία ημέρα», σχολίασε η μετεωρολόγος. «Πώς να το διαχειριστείς αυτό;» διερωτήθηκε.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου είπε πως η βροχή που έπεφτε από το πρωί σε περιοχές της Αττικής επιβάρυνε τα εδάφη και ακολούθησαν οι καταιγίδες και τα ραγδαία φαινόμενα.

Για σήμερα, αναμένονται στην Αττική μπόρες τοπικού χαρακτήρα, κυρίως αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



