Νέα Καρβάλη: Τροχαίο, αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου

Τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

22 Ιαν. 2026 17:22
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο αυτοκίνητα σημειώθηκε σήμερα (22/1/2026) στη Νέα Καρβάλη μετά το Μελισσοκομείο, στην Καβάλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του kavalanews.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, όταν ο ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από λάδια και βροχή.

Το ένα αυτοκίνητο ντεραπάρισε και εξετράπη της πορείας του καταλήγοντας στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οι οδηγοί των δύο οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας.

