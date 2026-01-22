Ηράκλειο: Υπόθεση revenge porn με 27χρονο που αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη και έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της

Συνελήφθη 27χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης που αποπειράθηκε να βιάσει 22χρονη και την απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες της.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο 27χρονος απειλούσε την 22χρονη με γυμνές φωτογραφίες, της ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και η νεαρή δέχτηκε με τον κατηγορούμενο να επιχειρεί να τη βιάσει.

Η νεαρή αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο, ενώ ο 27χρονος έστειλε φωτογραφίες με άσεμνο περιεχόμενο σε φίλη της 22χρονης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου.

Την Τετάρτη πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

