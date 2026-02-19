Ελεύθερη, αλλά με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε για βιασμό του ανήλικου γιου της οικιακής βοηθού

Στη Θεσσαλονίκη ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια την Πέμπτη (19.02.2026), 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι επί σειρά ετών βίαζε ένα ανήλικο αγόρι.

Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά

Η υπόθεση του βιασμού του ανήλικου στη Θεσσαλονίκη ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο στο φως της δημοσιότητας, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία της μητέρας του φερόμενου θύματος που σήμερα είναι 18 ετών.

Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν το παιδί της ήταν 9 ετών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η 56χρονη φιλοξενούσε στο σπίτι της την καταγγέλλουσα και το παιδί της, ενώ οι καταγγελλόμενες πράξεις γίνονταν, όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι. Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης εξετάστηκε ο 18χρονος από ειδικούς και η κατάθεσή του περιλήφθηκε στη δικογραφία.

Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος της 56χρονης για «κατάχρηση ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από σύνοικο». Για την κατηγορία αυτή κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας – κατά πληροφορίες – ότι πρόκειται για εκδικητική καταγγελία, όταν ζήτησε από την καταγγέλλουσα να συμμετάσχει στα έξοδα του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις τους. Φέρεται δε, να απολογήθηκε ότι η οικογένειά της απασχολούσε παλιότερα την καταγγέλλουσα ως οικιακή βοηθό στο εξοχικό τους και είχαν αναπτυχθεί συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ τους– γι’ αυτό την φιλοξενούσε επί μακρόν με το παιδί της.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης με τον 18χρονο. Ήδη η καταγγέλλουσα και ο γιος της έχουν εγκαταλείψει το σπίτι της κατηγορουμένης.

