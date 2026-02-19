Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά

Οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
19 Φεβ. 2026 18:30
Στον Βόλο δύο νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 23 και 24 ετών, συνελήφθησαν χθες (18/2/2036) το βράδυ, σε διαφορετικά περιστατικά, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 23χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Βόλου να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 10,2 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Στο δεύτερο περιστατικό, ο 24χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου να κατέχει ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,2 γραμμαρίων, επίσης σε νάιλον συσκευασία, που κατασχέθηκε από τις αρχές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή.

