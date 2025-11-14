Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της

Η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας, στην οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή Γρίβα το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 ζητώντας προστασία από τον πρώην σύντροφό της, απολογήθηκε σήμερα για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή αστυνομικός στην απολογία της υποστήριξε ότι εκτέλεσε το καθήκον της, καθώς -όπως είπε- συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, κάτι που η τελευταία αρνήθηκε να κάνει.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή για τους χειρισμούς της αστυνομίας, καθώς η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε λίγη ώρα μετά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της για προστασία.

Μαζί με την 23χρονη, κατηγορούνται και άλλοι τρεις αστυνομικοί -μεταξύ αυτών ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε πει στη νεαρή γυναίκα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», καθώς και ο φρουρός που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον δράστη τη στιγμή της επίθεσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως, ενώ είχαν καταθέσει και ως μάρτυρες στη δίκη του δράστη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και πέντε επιπλέον έτη φυλάκισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



