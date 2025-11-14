Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της

Μία από τους τέσσερις αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα κατέθεσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, αρνούμενη κάθε ευθύνη για τον χειρισμό της υπόθεσης και υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σωστά.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα - «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14 Νοέ. 2025 14:01
Pelop News

Η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας, στην οποία είχε απευθυνθεί η Κυριακή Γρίβα το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 ζητώντας προστασία από τον πρώην σύντροφό της, απολογήθηκε σήμερα για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικό όρο εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή αστυνομικός στην απολογία της υποστήριξε ότι εκτέλεσε το καθήκον της, καθώς -όπως είπε- συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, κάτι που η τελευταία αρνήθηκε να κάνει.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική οργή για τους χειρισμούς της αστυνομίας, καθώς η 28χρονη Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε λίγη ώρα μετά έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της για προστασία.

Μαζί με την 23χρονη, κατηγορούνται και άλλοι τρεις αστυνομικοί -μεταξύ αυτών ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε πει στη νεαρή γυναίκα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί», καθώς και ο φρουρός που βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον δράστη τη στιγμή της επίθεσης.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αστυνομικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως, ενώ είχαν καταθέσει και ως μάρτυρες στη δίκη του δράστη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και πέντε επιπλέον έτη φυλάκισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:24 «Χρονοκόφτης» στη Βουλή: Ολοκληρώθηκε σε 55 λεπτά η «ώρα του πρωθυπουργού» – Δεύτερη φορά που κόβεται ο Ανδρουλάκης
14:17 Ο Μόρνος στερεύει: Σε ιστορικά χαμηλά η λίμνη που υδροδοτεί την Αττική – Μέσα σε 15 μέρες έχασε επιπλέον 200.000 τετραγωνικά μέτρα
14:17 Οι έρευνες που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
14:05 Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»
14:03 Πάτρα: Τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης – Χάλκινος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletics
14:01 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 23χρονη αστυνομικός για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Έκανα το καθήκον μου» υποστήριξε στην απολογία της
14:00 Αντιδράσεις για την επιλογή των λαμπαδηδρόμων στην Πάτρα: Η Αγγελική Μακρή ζητά διαφάνεια και σεβασμό – Τι απαντά ο Τ. Πετρόπουλος
13:50 Λαφαζάνης για το βιβλίο Τσίπρα: «Χονδροειδή ψέματα – Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ»
13:42 Αγωγή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: «Μου έσκαβε τον λάκκο»
13:38 Πάτρα – Ζαβλάνι: Καταγγελία κατοίκου για «χάος» στη στάθμευση λόγω σχολείου
13:38 Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Η κοινωνία αγανακτεί – Με ασπιρίνες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια»
13:31 Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ – Ανάμεσα στα θύματα και ο Σπύρος Μαρτίκας
13:28 Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media
13:24 Μάνδρα: Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πλημμύρα – «Καμία δικαιοσύνη, καμία βοήθεια, μόνο σιωπή»
13:17 Αιχμές Μητσοτάκη για το βιβλίο Τσίπρα: «Αν αγχώνεσαι να ξαναγράψεις την ιστορία σου, μάλλον κάτι δεν έκανες καλά»
13:06 Λάρισα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 49χρονης που σκοτώθηκε στο ζυμωτήριο ΦΩΤΟ
13:00 Εισαγγελία Εφετών Πάτρας: Πρωτοβουλία αφύπνισης για την παιδική βία – Τίθεται σε εφαρμογή ευρύ πλάνο παρεμβάσεων
13:00 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:54 Γεμίζει με γήπεδα πάντελ η Πάτρα!
12:52 Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων – «Φωτιές» στη Βουλή για την ευλογιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ