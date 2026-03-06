«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Live σύλληψη άνδρα από την ΕΛΑΣ μπροστά σε δεκάδες επιβάτες ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/3/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ ακινητοποίησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο του αεροδρομίου.

Η σύλληψη καταγράφηκε μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση από τον ΣΚΑΪ, με την κάμερα να δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον άνδρα μέσα σε χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε σημεία του Ισραήλ, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Για λίγη ώρα επικράτησε αναστάτωση ανάμεσα στους επιβάτες και στους εργαζόμενους του αεροδρομίου, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, καθώς με την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή οι αρχές έκριναν ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με αυξημένη προσοχή.

Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί έδωσαν νερό στον άνδρα, ενώ ο συναγερμός που είχε σημάνει στο σημείο έληξε σχετικά γρήγορα.





