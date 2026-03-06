«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Live σύλληψη άνδρα από την ΕΛΑΣ μπροστά σε δεκάδες επιβάτες ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα μπροστά σε επιβάτες και εργαζομένους του αεροδρομίου.

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Live σύλληψη άνδρα από την ΕΛΑΣ μπροστά σε δεκάδες επιβάτες ΒΙΝΤΕΟ
06 Μαρ. 2026 12:33
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (6/3/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ ακινητοποίησαν και συνέλαβαν έναν άνδρα μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο του αεροδρομίου.

Η σύλληψη καταγράφηκε μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση από τον ΣΚΑΪ, με την κάμερα να δείχνει καρέ καρέ τη στιγμή που οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον άνδρα μέσα σε χώρο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρατούσε σημεία του Ισραήλ, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Για λίγη ώρα επικράτησε αναστάτωση ανάμεσα στους επιβάτες και στους εργαζόμενους του αεροδρομίου, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, καθώς με την ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή οι αρχές έκριναν ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με αυξημένη προσοχή.

Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί έδωσαν νερό στον άνδρα, ενώ ο συναγερμός που είχε σημάνει στο σημείο έληξε σχετικά γρήγορα.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Στο κρεβάτι με ίωση ή γαστρεντερίτιδα: Τι να τρώμε για γρηγορότερη ανάρρωση
16:24 Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις οφειλών με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο
16:19 Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς για την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:13 Τέλος στη δικαστική διαμάχη Παπαρίζου – Μαυρίδη: Η μεζονέτα περνά στην ιδιοκτησία της τραγουδίστριας
16:12 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
16:09 Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Μόνο παράδοση άνευ όρων και επιλογή νέας ηγεσίας
16:07 Πάτρα – Παναχαϊκό όρος: Έως το καλοκαίρι η διαμόρφωση 16 πεζοπορικών διαδρομών
15:56 Πρόβλημα στην πλωτή γέφυρα της Λευκάδας – Προσωρινή αναστολή διέλευσης σκαφών
15:48 Γιώτα Κοντογεωργοπούλου: Τα «Τάματα», το παιχνίδι του crime και η μνήμη που αλλοιώνει την αλήθεια
15:40 Στη φυλακή άνδρας για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της συζύγου του
15:32 Νέα φάση μετασχηματισμού στα ΕΛΤΑ: Μεταφέρονται 30 καταστήματα – Ποια στην Δυτική Ελλάδα
15:24 Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη 11 Μαρτίου σε Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
15:16 Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας
15:08 Η Κατερίνα Καινούργιου εκνευρίστηκε επειδή φάνηκε να τρώει στον τηλεοπτικό αέρα
15:01 Πτώση 15χρονου μαθητή από τη Γαλλία σε ξενοδοχείο στα Εξάρχεια – Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές
15:00 Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης
14:58 Ανδρουλάκης για Μελίνα Μερκούρη: «32 χρόνια μετά συνεχίζει να εμπνέει – Ο πολιτισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας»
14:52 Τραμπ: «Περιμένουμε αντίποινα από το Ιράν ακόμη και στις ΗΠΑ»
14:52 Κοντογεώργης για κρίση στη Μέση Ανατολή: «Η οικονομία δεν είναι φτερό στον άνεμο» – Έλεγχοι για αισχροκέρδεια και ανησυχία για ενέργεια
14:46 Ρωσία: Προειδοποιήσεις προς τη Φινλανδία για τα πυρηνικά – «Θα λάβουμε μέτρα αν υπάρξει απειλή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ