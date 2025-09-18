Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τελευταία ευκαιρία για αμφισβήτηση των τεκμηρίων

Αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η διορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Η διαδικασία αφορά όσους δήλωσαν εισοδήματα χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό και υπέβαλαν σχετικό αίτημα στην εφορία.

Φέτος, μόλις 2.629 επαγγελματίες –περίπου 6,7 στους 1.000– ζήτησαν να εξεταστεί η περίπτωσή τους, παρότι ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με πέρυσι (1.037). Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως δεν επέλεξε να αμφισβητήσει τα τεκμήρια, παρά τις αντιδράσεις για το νέο φορολογικό σύστημα.

Το ερωτηματολόγιο

Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν αίτηση πρέπει να συμπληρώσουν έως αύριο ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ. Το έντυπο λειτουργεί σαν «μίνι πόθεν έσχες» και περιλαμβάνει:

Τραπεζικούς λογαριασμούς, κάρτες και θυρίδες

Επενδύσεις, χρεόγραφα, τιμαλφή και έργα τέχνης

Μετρητά και κρυπτονομίσματα

Κινητή περιουσία

Αριθμούς παροχής ρεύματος και νερού

Τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια

Ασφαλιστήρια

Δίδακτρα και ταξίδια

Η μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έως την προθεσμία σημαίνει αυτόματη απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης.

Διαδικασία ελέγχου

Η αίτηση εξετάζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ο οποίος αποφασίζει αν θα γίνει νέος προσδιορισμός φόρου. Αν στο μεταξύ κοινοποιηθεί εντολή φορολογικού ελέγχου, η αίτηση εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται μέσα σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης και σε προηγούμενα έτη, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Με την ολοκλήρωση, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου: αν προκύψει επιπλέον φόρος, βεβαιώνεται, ενώ αν έχει βεβαιωθεί φόρος που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας οι φορολογούμενοι οφείλουν να εξοφλούν τον φόρο που έχει αρχικά υπολογιστεί.

Αντικειμενικοί λόγοι αμφισβήτησης

Η αμφισβήτηση μπορεί να γίνει και με βάση τεκμηριωμένους λόγους ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά:

Στρατιωτική θητεία

Φυλάκιση

Νοσηλεία ή σοβαρά προβλήματα υγείας

Εγκυμοσύνη, τοκετός, υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου

Φυσικές καταστροφές

Ανάκληση ή απαγόρευση λειτουργίας επαγγελματικής δραστηριότητας

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή δικαστικές αποφάσεις.

