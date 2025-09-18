Ελεύθεροι οι δύο «εμπρηστές» της Πάτρας. Τέλος καλό, όλα καλά;

Ο Απόστολος Αναστασόπουλος γράφει για την υπόθεση του Γηροκομειού όπου το «τέλος καλό» δεν σημαίνει «όλα καλά»

18 Σεπ. 2025 13:32
Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφήσουν ελεύθερους τους δύο νεαρούς που είχαν κατηγορηθεί για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού, μετά από 36 ημέρες προσωρινής κράτησης, ήρθε ως επιβεβαίωση μιας αίσθησης που υπήρχε εξαρχής στην κοινωνία: η υπόθεση αυτή δεν έπειθε.

Σε αντίθεση με την υπόθεση των άλλων δύο συλληφθέντων για τη φωτιά των Συχαινών, όπου τα στοιχεία φάνταζαν πιο συγκεκριμένα και η τοπική κοινωνία δεν αντέδρασε, στην περίπτωση του Γηροκομειού από την πρώτη στιγμή φάνηκαν κενά. Ακόμα και η παρουσίασή της στη δημοσιότητα άφηνε ερωτηματικά, ενώ το κύμα συμπαράστασης και υποστήριξης προς τους δύο κατηγορούμενους ήταν πρωτοφανές. Δεν μπορεί χιλιάδες πολίτες να βγήκαν αυθόρμητα μπροστά υπερασπίζοντας δύο ανθρώπους που χαρακτηρίζονταν ως εμπρηστές. Κάτι ήξεραν, κάτι είχαν καταλάβει, κάτι τους είχε πείσει ότι δεν έπρεπε να σιωπήσουν.

Σήμερα, οι δύο νέοι είναι ξανά ελεύθεροι. Βεβαίως, η δικαστική περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ, καθώς πιθανότατα θα οδηγηθούν σε δίκη. Όμως τουλάχιστον θα περάσουν αυτή τη δοκιμασία εκτός φυλακής. Και αυτό, από μόνο του, είναι μια δικαίωση. Ωστόσο, η υπόθεση αφήνει πίσω της βαριά ερωτήματα.

Πρώτον, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από αυτούς τους δύο νέους ανθρώπους για την περιπέτεια στην οποία βρέθηκαν μπλεγμένοι, ενώ το μόνο που έκαναν ήταν να σπεύσουν να βοηθήσουν;

Δεύτερον, ποιος θα ασχοληθεί με την ψυχική τους υγεία; Ένα μήνα στη φυλακή δεν είναι απλή εμπειρία. Για δύο εικοσάρηδες, είναι τραύμα που δύσκολα επουλώνεται.

Τρίτον, ποιος θα πείσει την κοινωνία ότι το να δρα κανείς εθελοντικά σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως σε μια πυρκαγιά, δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει να βρεθεί μπλεγμένος με κατηγορίες και χειροπέδες;

Και κυρίως, ποιος και πώς θα πείσει τον κόσμο ότι οι θεσμοί της Δικαιοσύνης, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής λειτουργούν σωστά; Αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα, γιατί πρόκειται για πυλώνες της ίδιας της δημοκρατίας μας. Όταν οι πολίτες αρχίζουν να αμφισβητούν τη λειτουργία τους, τότε η κοινωνική συνοχή κινδυνεύει.

Για πολλούς, η υπόθεση δείχνει να κλείνει με ένα θετικό πρόσημο. Οι νέοι είναι ελεύθεροι και θα μπορέσουν να αποδείξουν την αθωότητά τους σε κανονικές συνθήκες. Όμως το ότι τελείωσε με αυτόν τον τρόπο δεν σημαίνει πως «όλα καλά». Γιατί το τραύμα μένει – και στους ίδιους και στην κοινωνία.
