Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο, η αντίδραση της οικογένειας

Μετά από σχεδόν ένα μήνα προφυλάκισης, ο ανακριτής Πατρών έκρινε ότι υπάρχουν οι όροι για την αποφυλάκισή τους, φέρνοντας ανακούφιση στις οικογένειές τους.

18 Σεπ. 2025 10:23
Pelop News

Θετική ήταν η απόφαση του ανακριτή Πατρών, Μιχαήλ Πηλιχού, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου, κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, η οποία εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου.

Η εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη είχε προηγουμένως εισηγηθεί θετικά προς τον ανακριτή, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή τους.

Η απόφαση έφερε ανακούφιση στις οικογένειες των δύο νεαρών, οι οποίες μπόρεσαν ξανά να τους αγκαλιάσουν μετά από σχεδόν έναν μήνα έντασης και ανησυχίας.

Συγκινητική ήταν η ανάρτηση του Κλεομένη Κωστόπουλου, η οποία εκφράζει τη μεγάλη ανακούφιση και τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε στην απελευθέρωση:

«ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΒΑΘΙΑ ΑΝΑΣΑ!! Σήμερα, ο 25χρονος και ο 21χρονος, ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!! Μετά από 36 ατελείωτες ημέρες και νύχτες αγωνίας και οδύνης τόσων ανθρώπων, μπορούμε επιτέλους να τους έχουμε ξανά μαζί μας. Αυτός ο εφιάλτης δεν θα ξεχαστεί ποτέ – αλλά ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΑΜΕ.
Από τα βάθη της καρδιάς μου, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας σε αυτές τις 36 δύσκολες ημέρες… ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τη δικαίωση αυτής της υπόθεσης. ΣΗΜΕΡΑ όμως, αφήνουμε τον πόνο πίσω μας και ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΙΚΗΣΕ και ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΑΣ!!»
