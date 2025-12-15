Ελεύθερος αφέρθηκε μετά την απολογία του 48χρονος που συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία της δολοφονίας του Λάλα

Στον ανακριτή παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί ο 48χρονος Έλληνας, παλιός γνώριμος των Αρχών και συγκεκριμένα του Τμήματος Εκβιαστών του ελληνικού FBI. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος.

Το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης με τους συλληφθέντες της εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει μεταξύ άλλων την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Λάλα τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια.

Ο 48χρονος στον οποίο οδηγήθηκε η ΕΛΑΣ μετά από καταθέσεις των συλληφθέντων της υπόθεσης (τέσσερις Αλβανοί, δύο Έλληνες και μία γυναίκα) οι οποίοι αποκάλυψαν στους αστυνομικούς πως ήταν το άτομο που έδωσε το επίμαχο αυτοκίνητο ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ομάδα των εκτελεστών για να παρακολουθεί τον Γιάννη Λάλα. Μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο εντοπίστηκε η κρυφή κάμερα που κατέγραφε τον Λάλα.

​«Πλύνε το αυτοκίνητο, βάψε τα τάσια και στείλ’το ασυνόδευτο στον Πειραιά» φέρεται πως είπε ο 48χρονος σε έναν από τους συλληφθέντες.

​Ταυτόχρονα, μαζί με το ιταλικό αυτοκίνητο, ο 48χρονος έστειλε ασυνόδευτο στον Πειραιά και ένα θηριώδες τζιπ το οποίο ανήκε σε γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος το έχει παραχωρήσει στην σύζυγο του 48χρονου κατηγορουμένου. Τόσο το ιταλικό αυτοκίνητο όσο και το μαύρο τζιπ τα παρέλαβε από τον Πειραιά η συλληφθείσα που στο παρελθόν ήταν στο πολύ στενό περιβάλλον άνδρα που δολοφονήθηκε στο εξοχικό στην επαρχία, πιθανότατα από το ίδιο «κέντρο εξουσίας» που δολοφόνησε τελικά τον Λαλά στην Αράχωβα.

