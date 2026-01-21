Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή με το όπλο στο σχολείο

Στη Ζάκυνθο στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα, Τετάρτη (21.01.2026), ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που μετέφερε όπλο στο σχολείο του και το επέδειξε σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες. Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 14χρονος μαθητής από την Ζάκυνθο απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του newsit.gr, το όπλο που είχε κουβαλήσει στο σχολείο ο 14χρονος ήταν ένα πιστόλι μάρκας Zastava των 9 χιλιοστών στο οποίο είχε σβηστεί ο σειριακός αριθμός. «Είχε βγάλει το όπλο και το έδειχνε στα παιδιά», λένε στο newsit.gr αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού με τον 14χρονο που είχε πάρει στο σχολείο του στη Ζάκυνθο ένα πιστόλι το οποίο μάλιστα δεν δίστασε να το βγάλει σε κοινή θέα.

