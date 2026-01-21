Προφυλακιστέος ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας στο Λιθοβούνι Αγρινίου

Από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

21 Ιαν. 2026 20:00
Pelop News

Στο Αγρίνιο προφυλακιστέος κρίθηκε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της στυγερής δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα, με το sinidisi.gr, η απολογία του διήρκησε περίπου οκτώ ώρες.

Στον 44χρονο δράστη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 44χρονος από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την προανακριτική του απολογία, έχει επιχειρήσει να αποδώσει την πράξη του, ως μια προσπάθεια άμυνας έναντι του 50χρονου αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό του περασμένου Σαββάτου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με την καραμπίνα του, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα απειλούνταν από το θύμα.

Οκτώ συνολικά μάρτυρες
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την απολογία του 44χρονου εξετάστηκαν από τις Δικαστικές Αρχές στο Μεσολόγγι οκτώ συνολικά μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Προς αυτή την κατεύθυνση, εξάλλου, είχε «δείξει» και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Χρήστος Τσιμπούκης, κάνοντας λόγο, όταν ασκήθηκε η δίωξη στον εντολέα του, για στοιχεία που θα εισφερθούν από τον 44χρονο προς επίρρωση των ισχυρισμών του.

Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ο 44χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Η διαδικασία ήταν πολύωρη, λόγω και της εξέτασης πολλών μαρτύρων, καθώς ξεκίνησε περίπου στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος μετά την πράξη του είχε παραδοθεί στις Αρχές, καθώς είχε τηλεφωνήσει στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του και να κατάσχουν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος.

Το χρονικό του φονικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9 το πρωί στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.

