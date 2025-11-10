Ελεύθερος ο 21χρονος για το αιματηρό περιστατικό στη Βέροια – Τραυματίας ο επίδοξος ληστής

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Βέροια πήρε νέα τροπή, καθώς ο 21χρονος νεαρός, που βρέθηκε αντιμέτωπος με οπλισμένο ληστή, κρίθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Ο 45χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία και παράνομη οπλοφορία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πλησίασε το όχημα του νεαρού ζευγαριού, πυροβόλησε εναντίον του χωρίς να τραυματίσει κανέναν και τους άρπαξε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Ακολούθησε πάλη ανάμεσα στους δύο άνδρες, με τον 21χρονο να καταφέρνει να τον αφοπλίσει. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον 45χρονο στο στήθος.

Ο νεαρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο δράστης τού ζήτησε να πάει μαζί του σε ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων, ωστόσο κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα και να αντιδράσει. Μετά το περιστατικό, ο ίδιος παρείχε πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

