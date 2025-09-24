Ελεύθερος ο 51χρονος που έσφαξε και έγδαρε αρνί στο Σέιχ Σου: Υποστήριξε ότι επρόκειτο για θυσία

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 51χρονος που συνελήφθη στο Σέιχ Σου κατηγορούμενος ότι έσφαξε και έγδαρε ένα αρνί, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για θυσία σύμφωνα με το έθιμο του κουρμπανιού. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βασανισμό και φόνευση ζώου εκτροφής, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι γεωργιανής καταγωγής, είπε ότι προέβη στη σφαγή του ζώου προκειμένου να το μοιράσει σε συγγενικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο, όπως επιβάλλει το έθιμο, και υποστήριξε πως τηρεί το έθιμο επί χρόνια χωρίς να γνωρίζει ότι πράττει κάτι παράνομο. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν το αρνί κρεμασμένο σε κλαδί δέντρου και συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ βρέθηκε και το μαχαίρι με το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, έγινε η σφαγή. Το ζώο κατασχέθηκε εξαιτίας του συναγερμού για την ευλογιά των προβάτων και αιγών· η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διέταξε την Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΑΠΘ να μην πραγματοποιήσει ιατρικές ή ιατροδικαστικές πράξεις στο συγκεκριμένο δείγμα και να το αποστείλει για καύση με ευθύνη του δήμου Νεάπολης–Συκεών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



