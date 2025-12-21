Έλεγχος-έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών-Οργισμένη αντίδραση της Καρυστιανού

21 Δεκ. 2025 17:38
Έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, ζητώντας τα οικονομικά στοιχεία.

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωση»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.

Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:

Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;

Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;

Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;

Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών.

