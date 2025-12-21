Έλεγχος-έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών-Οργισμένη αντίδραση της Καρυστιανού
Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωση»
Έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, ζητώντας τα οικονομικά στοιχεία.
Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωση»
Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
ΝΕΟ δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό.
Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.
Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία:
Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα;
Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ;
Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος;
Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News