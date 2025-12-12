Ελεκίστρα: Από σήμερα εργασίες και διακοπές νερού

Από σήμερα Παρασκευή 12/12/2025, θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης πραγματοποιούνται από τη ΔΕΥΑΠ στην περιοχή της Ελεκίστρας, στην Πάτρα.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης έως την Παρασκευή 19/12/2025, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στην περιοχή.

«Η αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Η ΔΕΥΑΠ, ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

