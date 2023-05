Ελένη Φουρέιρα: Η εντυπωσιακή έναρξη της νέας της περιοδείας μετά τη γέννηση του γιου της ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη της νέας περιοδείας της Ελένης Φουρέιρα, κάνοντας… comeback on stage ύστερα από τη γέννηση του γιου της.

H Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στη σκηνή τέσσερις μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού και εντυπωσίασε στην πρώτη της sold out συναυλία, στο πλαίσιο της περιοδείας «Reborn Tour».

Στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, η διάσημη τραγουδίστρια έδωσε τον καλύτερο της εαυτό, ενώ αν και όπως είπε, πίστευε πως δεν θα συγκινηθεί κατά την είσοδό της στη σκηνή, τελικά συγκινήθηκε.

ELENI FOUREIRA RIGHT NOW ON HER OPENING NIGHT OF REBORN TOUR‼️ IM LITERALLY SCREAMING, CRYING AND THROWING UP FROM EXCITEMENT 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Q59ECv2hHt

