Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά την τελεσίδικη καταδίκη για τη Χρυσή Αυγή

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης παραδόθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου η Ελένη Ζαρούλια, μετά την τελεσίδικη καταδίκη της σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν προχώρησε σε καμία δήλωση κατά την άφιξή της.

12 Μαρ. 2026 10:59
Pelop News

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης εμφανίστηκε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου η Ελένη Ζαρούλια, προκειμένου να παραδοθεί στις Αρχές μετά την τελεσίδικη καταδίκη της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου έφτασε στο σημείο με αυτοκίνητο, βγαίνοντας από πλαϊνή είσοδο της οικίας της και έχοντας στο πλευρό της την κόρη της.

Κατά την είσοδό της στο αστυνομικό τμήμα δεν έκανε καμία δήλωση προς τους δημοσιογράφους και τις τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ακολουθεί η διαδικασία για τη μεταγωγή της στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ζαρούλια έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εξέλιξη που σηματοδοτεί την εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης της Δικαιοσύνης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

