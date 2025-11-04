Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος

Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούν σε ενίσχυση της συνεργασίας τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, μέσω στοχευμένων δράσεων για τον εντοπισμό των παράνομων οικονομικών ροών που συνδέονται με τη διακίνηση ανθρώπων.

Τη «δήλωση πρόθεσης» υπέγραψαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών Stephen Doughty. Όπως τονίζεται, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε πρόσφατα ο κ. Χρυσοχοΐδης στο Λονδίνο με Βρετανούς αξιωματούχους, με στόχο τη συντονισμένη δράση κατά των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση.

«Είμαστε ενωμένοι στην πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση μέσω των διαθέσιμων νομοθετικών και διαδικαστικών οδών», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο πλευρών. «Η προσέγγιση του εντοπισμού της ροής του χρήματος μπορεί να μειώσει τα οικονομικά κίνητρα που ωθούν εγκληματικές οργανώσεις να εκμεταλλεύονται ευάλωτα άτομα», προστίθεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην καλύτερη παρακολούθηση των χρηματοροών που στηρίζουν τα εγκληματικά δίκτυα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge, αξιωματούχοι του βρετανικού ΥΠΕΞ και της Πρεσβείας στην Αθήνα, καθώς και ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

