Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος

Κοινή «δήλωση πρόθεσης» για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στην αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών εκροών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων υπέγραψαν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών Stephen Doughty.

Ελλάδα - Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος
04 Νοέ. 2025 14:32
Pelop News

Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούν σε ενίσχυση της συνεργασίας τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης μετανάστευσης και του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, μέσω στοχευμένων δράσεων για τον εντοπισμό των παράνομων οικονομικών ροών που συνδέονται με τη διακίνηση ανθρώπων.

Τη «δήλωση πρόθεσης» υπέγραψαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών Stephen Doughty. Όπως τονίζεται, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε πρόσφατα ο κ. Χρυσοχοΐδης στο Λονδίνο με Βρετανούς αξιωματούχους, με στόχο τη συντονισμένη δράση κατά των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση.

«Είμαστε ενωμένοι στην πρόθεσή μας να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται με την παράνομη μετανάστευση μέσω των διαθέσιμων νομοθετικών και διαδικαστικών οδών», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο πλευρών. «Η προσέγγιση του εντοπισμού της ροής του χρήματος μπορεί να μειώσει τα οικονομικά κίνητρα που ωθούν εγκληματικές οργανώσεις να εκμεταλλεύονται ευάλωτα άτομα», προστίθεται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τους επόμενους μήνες, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην καλύτερη παρακολούθηση των χρηματοροών που στηρίζουν τα εγκληματικά δίκτυα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge, αξιωματούχοι του βρετανικού ΥΠΕΞ και της Πρεσβείας στην Αθήνα, καθώς και ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Ο Σλούκας ανανεώνει στον Παναθηναϊκό έως το 2027
16:40 Οι παίκτες του Βόλου κατά του Σούντγκρεν: «Όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή»
16:32 Χρυσοχοΐδης για το μακελειό στα Βορίζια: «Θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα στην Κρήτη»
16:24 Κρήτη: Σύγκρουση των ΜΑΤ με διαδηλωτές σε συγκέντρωση κατά του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς ΒΙΝΤΕΟ
16:16 Μακελειό στα Βορίζια: Εξετάζουν τους πάντες για πυρίτιδα στα χέρια – Ψάχνουν τα όπλα οι Αρχές
16:12 «Μη με λες αφεντικό»: Μια Πατρινή κωμωδία χωρίς… αφεντικά, με αυτοσχεδιασμό, σάτιρα και πολλή καρδιά στις «Γραμμές Τέχνης»
16:08 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Πού θα δείτε τον μεγάλο αγώνα των Πειραιωτών για το Champions League
16:00 Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου: Αποκτά ξανά τη χαμένη αίγλη – Ολο το πλάνο
15:52 Για ποιο λόγο φωνάζει στο ChatGPT η Κιμ Καρντάσιαν
15:44 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ζήτησε ελαφρυντικά ο δράστης – «Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη»
15:36 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο
15:28 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της χώρας συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες έως την Τετάρτη
15:19 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά από buzzerbeater – Τον ηρέμησε ο Θανάσης
15:08 Πάτρα: Ποιες υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
15:00 Πάτρα: Αναγέννηση για το Λαϊκό Θεατράκι της Γερμανού – Θερινό σινεμά και πολιτιστικός χώρος έως το 2026
14:57 Ανδρουλάκης: «Ομολογία φιάσκου της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα» – Επίθεση στον πρωθυπουργό για τα ΕΛΤΑ
14:49 Χαρίτσης: «Πλήρης ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού» – Σφοδρή επίθεση στον Μητσοτάκη για τα ΕΛΤΑ
14:49 Πατρα: Παρουσία του δημάρχου Κώστα Πελετίδη αφαιρέθηκαν οι πινακίδες που τα λογότυπα τραπεζών από σχολεία
14:36 Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ
14:32 Ελλάδα – Ηνωμένο Βασίλειο ενώνουν δυνάμεις κατά του παράνομου διασυνοριακού εγκλήματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ