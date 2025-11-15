Ελλάδα-Σκωτία, που θα δείτε το παιχνίδι

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

15 Νοέ. 2025 10:21
Pelop News

Αναλυτικά το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο

14:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)

16:00 Novasports Prime Καζακστάν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος betsson – Πανιώνιος GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Περιστέρι GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΑΕΚ GBL

19:00 Novasports Start Κύπρος – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 3HD Λιχτενστάιν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Τουρκία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Γεωργία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο DAIKIN Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζίλιγχαμ – Κρόουλι EFL League Two

19:45 Mega News Ολυμπιακός – Κασάνο EHF European Cup Χάντμπολ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025

21:45 Novasports Prime Δανία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Ελλάδα – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers

