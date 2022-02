Ελλάδα-Τουρκία 72-71 τα καλύτερα στιγμιότυπα ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη (72-71) της Ελλάδας επί της Τουρκίας

What a showdown in Athens! 🔥

🇬🇷 Greece snatched the victory from the jaws of defeat against Turkey in the last play of the game! #WinForHellas | #FIBAWC x @HellenicBF pic.twitter.com/K52pi5RWnJ

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 25, 2022