Ελλείψεις φαρμάκων: Γιατί αδειάζουν τα φαρμακεία και ποια μέτρα μπαίνουν στο τραπέζι

Οι ελλείψεις φαρμάκων παραμένουν ανοιχτή πληγή, με φαρμακοποιούς και αρχές να αναζητούν πιο αποτελεσματική απάντηση.

10 Μαρ. 2026 17:45
Pelop News

Το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων εξακολουθεί να πιέζει την ελληνική αγορά, με τους φαρμακοποιούς να ζητούν πιο αυστηρούς ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διάθεση των σκευασμάτων. Ο ΕΟΦ εξακολουθεί να δημοσιεύει λίστες περιορισμένης διαθεσιμότητας, ενώ στα μέσα Ιανουαρίου είχε αναρτήσει ανανεωμένο πίνακα με δεκάδες σκευάσματα έκτακτης κάλυψης και διαφορετικές ημερομηνίες λήξης της έλλειψης, ακόμη και έως τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με τη θέση που παρουσίασε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε εκδήλωση της PGEU στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Μαρτίου 2026, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που τροφοδοτούν την εικόνα αυτή στην Ελλάδα. Πρώτον, όπως αναφέρει ο ΠΦΣ, ενώ η νομοθεσία προβλέπει υποχρέωση για απόθεμα τουλάχιστον τριών μηνών ανά κωδικό ΕΟΦ, στην πράξη συχνά διατηρούνται αποθέματα μόλις 10 έως 15 ημερών.

Δεύτερον, οι φαρμακοποιοί επισημαίνουν ότι δεν καλύπτεται πάντα στην πράξη η αγορά με βάση τη συνταγογράφηση συν ένα πρόσθετο ποσοστό ασφαλείας 25%, όπως προβλέπεται. Κατά τον ΠΦΣ, αυτή η απόκλιση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ομαλή τροφοδοσία και αφήνει κενά στην πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Τρίτος παράγοντας είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, οι εμπορικές πρακτικές και η συνεχής μείωση των ποσοτήτων που εισάγονται και διανέμονται στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα είναι άνιση πρόσβαση στα φάρμακα και διαφορετική δυνατότητα εξυπηρέτησης από φαρμακείο σε φαρμακείο.

Από την πλευρά της πολιτείας, το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ έχουν κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα για την παρακολούθηση της αγοράς και την αντιμετώπιση των κενών. Μεταξύ των εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων, μέσω του οποίου παρακολουθούνται κρίσιμα σκευάσματα, ενώ παράλληλα προχωρά και η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας ΕΟΦ και ΙΦΕΤ για την ταχύτερη ενεργοποίηση έκτακτων εισαγωγών όπου χρειάζεται. Η ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας περιγράφεται και σε επίσημα οικονομικά στοιχεία του ΙΦΕΤ.

Παράλληλα, οι φαρμακοποιοί ζητούν η συζήτηση να μην περιορίζεται σε γενικές κατευθύνσεις, αλλά να περάσει σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, με συστηματικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Στην παρέμβασή του ο ΠΦΣ ζήτησε από τις ευρωπαϊκές αρχές και ειδικά από τον EMA να τοποθετηθούν για τις πρακτικές περιορισμένης διάθεσης, αλλά και για τα περιθώρια ενίσχυσης των εθνικών ελέγχων.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι αν τα μέτρα που εφαρμόζονται θα καταφέρουν να περιορίσουν έγκαιρα τις ελλείψεις και να αποτρέψουν νέα ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Για την ώρα, το μήνυμα που εκπέμπεται από την αγορά είναι ότι το πρόβλημα παραμένει ενεργό και απαιτεί πιο σταθερή εποπτεία, καλύτερο συντονισμό και ταχύτερες παρεμβάσεις πριν τα ράφια αδειάσουν ξανά.

