Έλληνας «Εσκομπάρ»: Αυτό ήταν δρομολόγιο του ναρκοπλοίου του στον Ατλαντικό με τρεις τόνους κοκαΐνης!

Το «Ουρανία A» είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Νέα Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη και έπλευσε στην Καραϊβική με πενταμελές πλήρωμα, τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο με ουκρανικό διαβατήριο

15 Δεκ. 2025 18:42
Pelop News

Σχεδόν πριν περίπου δύο μήνες αναχώρησε από την Ελλάδα το αλιευτικό σκάφος που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη

Το «Ουρανία A» είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Νέα Μηχανιώνα στη Θεσσαλονίκη και έπλευσε στην Καραϊβική με πενταμελές πλήρωμα, τέσσερις Έλληνες και έναν Βούλγαρο με ουκρανικό διαβατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο φόρτωσε εν πλω τα ναρκωτικά, πιθανότατα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Την Κυριακή, ενώ βρισκόταν ανοιχτά της Γαλλικής Γουιάνας, στη μέση του Ατλαντικού, κομάντος του γαλλικού πολεμικού ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο αλιευτικό.

H κοκαΐνη που μεταφέρει εκτιμάται ότι ξεπερνάει τους 3 τόνους.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» συνελήφθη στην Κατερίνη για το σκάφος με κοκαΐνη στον Ατλαντικό

Αδιαμφισβήτητα το πρόσωπο που ξεχωρίζει ανάμεσά στους κατηγορούμενους είναι ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ναρκοπλοίου στον οποίο στον παρελθόν είχε αποδοθεί το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ». Και αυτό γιατί είχε συλληφθεί ως ο «εγκέφαλος» του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης που έδρασε ποτέ στη χώρα μας.

Ήταν το καλοκαίρι του 2004, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι ένα πλοίο ονόματι «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας να έχει στα αμπάρια του 5,4 τόνους κοκαΐνης, η αξία της οποίας ξεπερνά σήμερα το πόσο των 500.000.000 ευρώ!

Το πλοίο αναχώρησε από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου του 2004 με δηλωθέντα προορισμό την Τουρκία. Όμως, οι διωκτικές Αρχές της Ελλάδας καθώς και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που είχαν βάλει στο μικροσκόπιο κάθε κίνηση του «Έλληνα Εσκομπάρ», εντόπισαν μέσω δορυφόρου το πλοιάριό του να κινείται στον Ατλαντικό Ωκεανό με κατεύθυνση προς τις δυτικές ακτές της Αφρικής.

Στις 13 Ιουλίου, τα στελέχη των Αρχών της Ισπανίας έκαναν ρεσάλτο στο «Africa 1», όπου βρήκαν την κοκαΐνη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε χαρτόκουτα που είχαν ετικέτα μεταλλικών νερών.

Τον Αύγουστο του 2004 ο ναρκέμπορος εντοπίστηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και συνελήφθη. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στα χέρια των διωκτικών Αρχών ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση. Ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων του Πειραιά, όμως, μετέτρεψε την ποινή των ισοβίων σε κάθειρξη 22 ετών.

Σημειώνεται ότι ο 61χρονος καπετάνιος του «Ουρανία A» , ήταν μέλος του πληρώματος και στο αλιευτικό «Africa 1» το 2004.

